Fast zwei Millionen Passagiere im April am BER

Die Zahl der Passagiere am Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt ist im vergangenen Monat in Berlin und Brandenburg deutlich gestiegen. Insgesamt nutzten im April 1,8 Millionen Menschen die Terminals 1 und 2 des BER. Das waren 500.000 Fluggäste mehr als im März 2022 und 1,5 Millionen mehr als im Pandemiemonat April 2021. Im April des Vor-Corona-Jahres 2019 reisten 3,1 Millionen Menschen über die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Damit sind in den ersten vier Monaten dieses Jahres insgesamt 4,8 Millionen Menschen am Flughafen BER gestartet oder gelandet. Das sind vier Millionen Passagiere mehr als in den ersten vier Monaten des Jahres 2021.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Mit fast fünf Millionen Passagieren haben wir in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits die Hälfte des gesamten Vorjahresniveaus erreicht. Das stimmt uns für die weitere Entwicklung des Flugverkehrs in diesem Jahr optimistisch. Insbesondere die Osterferien haben gezeigt, dass der Flughafen BER für einen ansteigenden Flugbetrieb gerüstet ist. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern weiter hart daran, unseren Passagieren auch künftig möglichst reibungslose Abläufe zu bieten.“

Im vergangenen Monat starteten und landeten am BER 14.600 Flugzeuge und damit 2.100 Maschinen mehr als im Vormonat März. Im April 2021 waren es 4.800 Starts und Landungen. 2019 wurden 24.600 Flugbewegungen in Tegel und Schönefeld registriert.

