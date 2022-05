Lufthansa Cargo führt über 100 Prachterflüge für EgeTrans durch

Anknüpfend an die bereits seit Winter 2020 bestehende Chartervereinbarung zwischen Lufthansa Cargo und EgeTrans Internationale Spedition GmbH sind mittlerweile über 100 Prachterflüge, d.h. Frachttransporte in Passagiermaschinen, für das Transportunternehmen aus Marbach am Neckar durchgeführt worden. Zum Einsatz kamen dabei exklusiv für EgeTrans vor allem Flugzeuge des Typs Airbus A340 und teilweise Airbus A350 der Lufthansa Passage. Sie bedienen die Strecke von Frankfurt nach Chicago und befördern dabei im Durchschnitt rund 37 Tonnen Fracht pro Flug. An Bord der Flugzeuge befinden sich Sendungen für die Landtechnik sowie für die Automobil-, Nutzfahrzeug- und Hydraulikindustrie, die auf diese Weise auf schnellstem Weg von Baden-Württemberg in die USA transportiert werden können. In Spitzenzeiten flogen allein im Sommer 2021 bis zu fünf Prachter wöchentlich, darunter auch im Roundtrip.

„Die Organisation solcher Prachter-Umläufe erfordert eine exakte Verzahnung mit unseren Kunden, aber auch mit allen Beteiligten wie Lufthansa Cargo, Lufthansa Passage und Lufthansa Technik. Wir sind stolz, in diesen besonderen Zeiten eine so zuverlässige und belastbare Prozesskette für den jeweiligen Frachtbedarf etabliert zu haben. Auch zukünftig steht bei uns im Fokus, Synergien und Kapazitäten bestmöglich für unsere Kunden zu nutzen und anzubieten“, erklärt Achim Martinka, Vice President Germany von Lufthansa Cargo.

„Die Kommunikation mit den Ansprechpartnern der Lufthansa Cargo funktioniert einwandfrei und immer zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir sind stolz darauf, dass die enge Zusammenarbeit mit dem Lufthansa Cargo Team Stuttgart nicht ausschließlich auf die Prachter beschränkt ist, sondern dass wir auch drei Mal wöchentlich Frachtkapazitäten sowohl auf Frachtern, als auch auf Passagiermaschinen in Richtung Chicago bei Lufthansa Cargo zur Verfügung haben“, ergänzt Florian Naujocks, Luftfrachtleiter bei EgeTrans.

Vor dem Hintergrund geringerer Beiladekapazitäten in Passagiermaschinen ermöglicht Lufthansa Cargo seit 2020 regelmäßig reine Frachttransporte in mitunter eigens dafür umgerüsteten Passagierflugzeugen, die Pandemie-bedingt im üblichen Liniendienst nicht oft eingesetzt werden konnten. Seit März 2020 hat Lufthansa Cargo zahlreiche Prachterflüge weltweit durchgeführt und stellt damit wiederholt die Bedeutung schneller und zuverlässiger Transporte per Luftweg unter Beweis. Auf diese Weise leistet sie einen wichtigen Beitrag, indem Betriebe weltweit mit wichtigen Gütern auch in Zeiten der Pandemie versorgt werden und damit ihre Produktion fortsetzen sowie Lieferketten aufrechterhalten können. Auch der Transport von dringend benötigten Waren, darunter Medikamente oder medizinische Ausrüstung, konnte auf diese Weise sichergestellt werden.

