Berliner Flughäfen: Fast zwei Millionen Passagiere nutzten im Mai den Flughafen BER

Die Zahl der Passagiere am Flughafen Berlin Brandenburg ist im vergangenen Monat weiter gestiegen.

Insgesamt nutzten im Mai 1,93 Millionen Passagiere die Terminals 1 und 2 des BER. Das sind 130.000 Fluggäste mehr als im Vormonat April 2022 mit den Osterferien und mehr als sechs Mal so viele Passagiere wie im Mai 2021. Im Vor-Coronajahr 2019 wurden an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld 3,2 Millionen Gäste registriert. Insgesamt sind in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 6,7 Millionen Menschen über den Flughafen BER gereist.

Im vergangenen Monat starteten und landeten am BER 15.700 Flugzeuge. Das sind gut 10.000 mehr als im Mai des Vorjahres und etwa 10.000 weniger als im Mai 2019. Die Auslastung der Maschinen betrug im Mai 2022 mehr als 80 Prozent. Im Januar 2022 waren es noch knapp 60 Prozent.

Insgesamt wurden im vergangenen Mai 2.400 Tonnen Luftfracht umgeschlagen, 200 Tonnen mehr als im Vorjahresmonat Mai 2021. Im Vor-Coronajahr 2019 waren es 3.100 Tonnen.

(red / Berliner Flughäfen)