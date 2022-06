Flughafen Zürich: Passagierzahlen vervierfacht

Die Anzahl der Lokalpassagiere lag im Mai 2022 bei 1'420’943. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 26% was 510’328 Passagieren entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 152% auf 20’237 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 83% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 120 Fluggästen 30% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozentpunkte auf 74% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 35’521 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 6% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Mai 2019 wurde 7% weniger Fracht abgewickelt.

Vorbereitung auf die Sommerferien

Aufgrund der Prognosen werden die Passagierzahlen am Flughafen Zürich in den Sommerferien weiter ansteigen im Vergleich zum Frühling 2022. Viele Länder haben ihre pandemiebedingten Reiserestriktionen aufgehoben, die Reiselust bei den Passagieren kehrt zurück. Am Flughafen Zürich sind wir auf die Reisezeit im Sommer vorbereitet. Es ist grundsätzlich genügend Personal im Einsatz, um das erwartete Flugvolumen abwickeln zu können. Wir sind in regem Austausch mit unseren Flughafenpartnern, um einen möglichst reibungslosen Betrieb sicherzustellen.



Trotzdem kann es während der Hauptverkehrszeiten an Spitzentagen zu Wartezeiten kommen. Die Passagiere können aktiv mithelfen, die Wartezeiten zu verkürzen. Wir empfehlen, bis zu drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein und sich gut auf die Reise vorzubereiten. Dazu gehört, sich frühzeitig über die geltenden Bestimmungen im Zielland zu informieren und die nötigen Dokumente am Check-in bereitzuhalten. Es empfiehlt sich auch, das Vorabend- oder Online-Check-in zu nutzen und die Regeln zu befolgen, was ins Gepäck darf und was nicht. Wer mit wenig Handgepäck reist, verkürzt zudem den Prozess an der Sicherheitskontrolle.

(red / ZRH)