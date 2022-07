Flughafen Frankfurt: Stabiler und geordneter Betrieb am ersten Ferienwochenende

Die Fraport AG, Betreiberin des Flughafens Frankfurt, zieht nach dem Ferienstart-Wochenende in Hessen und Rheinland-Pfalz ein grundsätzlich positives Fazit: „Die gemeinsam mit unseren Partnern getroffenen Maßnahmen zeigen Wirkung. Der Betrieb am Flughafen Frankfurt lief am ersten Ferienwochenende stabil und geordnet. Wie zum Ferienbeginn erwartet, herrschte in den Terminals Hochbetrieb, dennoch gab es keine ausufernden Wartezeiten. Zu Spitzenzeiten entstanden, wie immer zum Anfang der Sommerferien, kurzzeitige Warteschlangen an Prozessstellen wie Check-in und Sicherheitskontrollen, diese konnten jedoch zügig abgebaut werden“, zog Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, eine erste Bilanz. Insgesamt starteten und landeten von Freitag bis Sonntag über eine halbe Million Passagiere am Flughafen Frankfurt.

„Ein großer Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller beteiligten Unternehmen vor Ort in den Terminals und auf dem Vorfeld für diesen unglaublichen Einsatz. Die Beschäftigten am Flughafen Frankfurt geben jeden Tag aufs Neue ihr Bestes, damit Fluggäste möglichst reibungslos in ihren Urlaub starten oder wieder nach Hause zurückkehren können“, sagte Schulte.

Passagiere werden weiterhin gebeten, mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Mehr Infos zur Reisevorbereitung und Tipps für Passagiere finden Sie hier: Einfach reisen mit dem Reiseassistenten (frankfurt-airport.com)

(red / FRA)