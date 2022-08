Zusätzlicher Air France Flug nach Newark

In diesem Winter wird Air France zusätzlich zu ihrem Flug von/nach New York-John F. Kennedy (JFK) einen Nonstop-Service von Paris-Charles de Gaulle nach New York-Newark Liberty (EWR) anbieten.

Als, so die Airline nach eigenen Angaben, "führende Fluggesellschaft auf der Strecke Paris-New York" baut Air France ihre Kapazitäten zwischen den beiden Städten weiter aus.

Ab dem 12. Dezember 2022 bietet die Fluggesellschaft das ganze Jahr über täglich Nonstop-Verbindungen zwischen ihrem Drehkreuz am Flughafen Paris-Charles de Gaulle und New York-Newark Liberty (EWR), dem zweitgrößten internationalen Flughafen für New York, in die Metropolregion, etwa 18 Meilen von Manhattan entfernt, an.

Die Flüge werden von Boeing 777-200 mit einer Kapazität von 280 Sitzplätzen (40 in Business, 24 in Premium Economy und 216 in Economy) durchgeführt und mit einer Wi-Fi-Verbindung ausgestattet.

Flugplan (in Ortszeit):

AF062: Verlässt Paris-Charles de Gaulle um 12:30 Uhr, kommt um 15:00 Uhr an

AF063: Verlässt New York Newark Liberty um 17:05, kommt um 06:05 an (am folgenden Tag)

Dieser tägliche Flug markiert die Rückkehr von Air France nach Newark, einem historischen Ziel der Fluggesellschaft. Er wird zusätzlich zum „Shuttle“-Service angeboten, der zwischen dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle und New York eingeführt wurde. Flughafen John F. Kennedy mit 6 täglichen Flügen, die von Air France und 2 von seinem Skyteam-Allianzpartner Delta Air Lines durchgeführt werden.

New York-Newark Liberty wird in diesem Winter neben Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Seattle sowie Washington D.C. das 18. Ziel von Air France in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten, Montreal, Toronto und Vancouver in Kanada sowie Cancun und Mexiko-Stadt in Mexiko, sein.

Einzelheiten zum Flugplan und zu den Tarifen finden Sie unter airfrance.com .

Dieser Flugplan kann sich ändern und bleibt vorbehaltlich der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Vor Reiseantritt lädt Air France seine Kunden ein, sich bei der Ankunft am Zielort über die Reisebeschränkungen und die erforderlichen Dokumente zu informieren. Nähere Informationen finden Sie unter airfrance.traveldoc.aero. airfrance.traveldoc.aero .

(red / AF)