Ferienzeit beflügelt Passagierverkehr in Dresden und Leipzig/Halle

Die Mitteldeutschen Flughäfen haben in der Ferienzeit stark von einer hohen Nachfrage nach touristischen Flügen profitiert. An den beiden Standorten Dresden und Leipzig/Halle wurden deutlich mehr Passagiere gezählt als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Flüge zu Zielen in der Türkei, Griechenland und Spanien. Trotz der hohen Nachfrage lief der Flugbetrieb an beiden Standorten reibungslos.