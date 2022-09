SunExpress als „World’s Best Leisure Airline” ausgezeichnet

SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, hat bei den diesjährigen World Airline Awards, die von der Rating-Organisation Skytrax in London vergeben wurden, die prestigeträchtige Auszeichnung als „World’s Best Leisure Airline“ erhalten.

Die vollständig auf Passagierfeedback beruhende Umfrage wurde von September 2021 bis August 2022 durchgeführt. Bereits in den vergangenen drei Jahren wurde der Ferienspezialist als beste Ferienfluggesellschaft der Türkei ausgezeichnet und rangierte regelmäßig in den Top 10 der globalen Liste – nun führt er sie zum ersten Mal an.

„Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch unsere Fluggäste, die wir mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung erhalten haben. Unsere Kunden stehen stets im Mittelpunkt unseres Handelns und wir arbeiten hart daran, ihnen an jedem Kontaktpunkt immer wieder aufs Neue das bestmögliche Erlebnis zu bieten“, so SunExpress CEO Max Kownatzki über den Award. „Der großartige Erfolg bei den World Airline Awards nach zwei der schwierigsten Jahre für die Luftfahrtindustrie ist die Bestätigung für diese Bemühungen. Die Tatsache, dass die World Airline Awards auf direktem Passagierfeedback beruhen, ist eine wunderbare Anerkennung für unser großartiges Team. Ich danke unseren geschätzten Fluggästen und jedem Mitglied unseres fleißigen Teams von Herzen, das SunExpress jeden Tag mit höchster Professionalität und Leidenschaft repräsentiert. Wir werden unseren Fluggästen auch weiterhin aufmerksam zuhören und in unser Produkt und unseren Service investieren, sowohl am Boden als auch in der Luft.“

„Wir gratulieren SunExpress zur Wahl zur besten Ferienfluggesellschaft der Welt“, ergänzt Skytrax CEO Edward Plaisted. „Diese Anerkennung ist ein fantastischer Erfolg für SunExpress, nicht nur in Bezug auf die Qualität des Kundenerlebnisses, sondern auch in einer Zeit, die für viele Fluggesellschaften die größte Herausforderung in ihrer Geschichte darstellte, während sich die Welt von der Pandemie erholt.“

(red / SX)