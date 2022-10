Flughafen Salzburg stellt Winterflugprogramm vor

Flugprogramm in 19 Länder. Neu: Paris mit Air France Hop, Brüssel mit Transavia

Das umfangreiche Winterflugprogramm bietet Topziele in den Süden, wie Ägypten, die Türkei, Kanaren oder Arabischen Emirate, aber auch nördliche Destinationen wie zB Island, Schweden, Dänemark, Finnland oder Großbritannien und Irland an.

„Wir hoffen auf eine Wintersaison ohne Reiseeinschränkungen und freuen uns über unsere Ziele ab Salzburg in 19 Länder. Die EuRegio Salzburg-Bayern freut sich auf die Gäste, die ihren Winterurlaub in Salzburg und den angrenzenden Regionen verbringen. Über unsere internationalen Hubanbindungen wie Amsterdam, Belgrad, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Istanbul, London - neu auch über Paris - gelangen unsere Passagiere mit kurzen Umsteigezeiten zu Reisezielen auf der ganzen Welt,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina

Ganghofer, die dabei das Aufkommen der nächsten Corona-Welle zu ignorieren scheint, die die Krankenhäuser bereits jetzt zu belasten beginnt.

Details auf https://www.salzburg-airport.com/

(red / SZG)