Wechsel in der Führung der Flughafen Zürich AG

CEO Stephan Widrig hat sich entschieden, eine neue externe Herausforderung anzunehmen und die Flughafen Zürich AG per Ende April 2023 zu verlassen. Widrig war 23 Jahre in diversen Funktionen für die Flughafen Zürich AG tätig, davon 15 Jahre in der Geschäftsleitung und acht als CEO. Der Prozess zur Bestimmung einer Nachfolgerin bzw. eines Nachfolgers wird nun eingeleitet, wie der Flughafen Zürich mitteilt.