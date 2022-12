LET 410NG auf dem Heimweg von Vietnam

Der tschechische Flugzeughersteller Aircraft Industries, a.s., vormals LET Kunovice, bekannt für die Entwicklung und Produktion der LET 410, präsentierte sich jetzt auch auf der Vietnam Defense Expo mit einer LET 410NG. Die Reichweite des zweimotorigen Turbopropflugzeugs liegt - je nach Version - bei maximal 2.500 Kilometern (LET 410NG).

Hin- und Rückreise machten daher zahlreiche Zwischenstopps, unter anderem in Indien, Bangladesh und dem Oman erforderlich.

Aircraft Industries, a.s. hat seinen Sitz in Kunowitz (Tschechisch: Kunovice) bei Zlin.

