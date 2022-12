Lufthansa: Im Sommer 2023 mit über 5.200 Verbindungen zu 205 Zielen

Mit neuen Europa-Zielen ab Frankfurt und München startet Lufthansa in den Sommer 2023. Insgesamt bietet die Airline weltweit über 205 Ziele an, nahezu so viele, wie vor der Corona-Pandemie. Die Anzahl der Verbindungen ab Frankfurt und München erreicht mit 5.200 wöchentlichen Frequenzen bis zu 87 Prozent des Vorkrisen-Niveaus.

Neuigkeiten aus Frankfurt

Unter der Flugnummer LH1528 fliegt Lufthansa viermal wöchentlich die nordirische Hauptstadt Belfast an und verbindet damit die Region mit dem großen Netzwerk der Lufthansa.

Zweimal täglich fliegt die Airline unter der Flugnummer LH1520 und LH1522 nach London-Gatwick, im Süden von London gelegen. Er ist der dritte Londoner Flughafen, den Lufthansa im Flugplan anbietet. Damit sichert sich die Airline die Teilnahme am Wachstumspotential des Großraums London. Mit Belfast und Gatwick werden ab dem 23. April insgesamt elf Ziele von Lufthansa in Großbritannien und Nordirland angeflogen.

Neu im Flugplan ist ebenso Asturien an der spanischen Atlantikküste. Die Hauptstadt Oviedo sowie die größte Stadt Asturiens Gijon sind von hier schnell erreichbar. Lufthansa bietet die Verbindung dreimal wöchentlich unter der Flugnummer LH1552 an. Oviedo ist idealer Ausgangspunkt für touristische Reisen in den Norden von Spanien.

Darüber hinaus nimmt Lufthansa ab dem 23. April erstmals Skopje Die Hauptstadt Nordmazedoniens wird bis zu zweimal täglich angeflogen. Die Flüge mit den Flugnummern LH1540 und LH1542 sind so terminiert, dass sie sowohl für Geschäftsreisende als auch Touristen attraktiv sind. Lufthansa stärkt durch die Aufnahme von Skopje ihre Position in Osteuropa.

Neu ist Biarritz (Frankreich), das erstmals ab dem 29. April im Flugplan steht. Jeweils samstags geht dann LH1550 in den eleganten Badeort an der Atlantikküste.

Neuigkeiten aus München

Auch von München wird Lufthansa Flüge in die Region Asturien LH1792 geht jeden Samstag in den Norden Spaniens. Neu ist ebenfalls Bordeaux (Frankreich), auch bekannt für seine weltweit berühmte Weinregion. Der Flug startet dreimal in der Woche ab dem 25. April. Wieder im Münchner Flugplan ist Rzeszów. Die Stadt im Südosten Polens wird ab dem 23. April unter der Flugnummer LH1604 täglich mit dem südlichen Drehkreuz verbunden.

Im kommenden Sommer stehen Osaka und Mexico-City wieder auf dem Flugplan ab München. Ab dem 2. Mai bietet Lufthansa Osaka wieder an. LH742 fliegt dreimal wöchentlich nach Japan. Ab dem 2. Juni startet dreimal in der Woche LH520 in die mexikanische Hauptstadt. Für beide Destinationen kommt ein hochmoderner, treibstoffsparender Airbus A350 zum Einsatz.

(red / LH)