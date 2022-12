Panische Passagiere rissen bei Enteisung Notaufgang auf

Der Flug von Chair Airlines sollte von Zürich nach Pristina führen. Diese Strecke ist besonders bei kosovarischen Migranten beliebt, die in der Schweiz leben und arbeiten. Gegen 05:45 Uhr wurde die Maschine aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen enteist. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass über die Klimaanlage Enteisungsmitteldämpfe in die Kabine gelangen, was an und für sich völlig harmlos ist. Das geschah offenbar auch in diesem Fall. Wie die Airline bestätigte habe es sich lediglich um "Dunst" gehandelt.

Doch noch ehe die völlig überraschten Flugbegleiter reagieren konntne, drehten einige Passagiere wegen der vermeintlichen "Rauchentwicklung" völlig durch und rissen mindestens eine der Notausstiegsluken über den Tragflächen auf. Die Luke selbst wurde aus dem Flugzeug geworfen, auch die Notrutsche blies sich auf.

Der Flug musste gestrichen werden.

Ob die Airline die für den Zwischenfall verantwortlichen Passagiere finanziell in die Pflicht nimmt, ist nicht bekannt.

(red)