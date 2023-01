Royal Jordanian mit neuer Verbindung von Düsseldorf nach Amman

Die nationale Airline Jordaniens bietet wöchentlich zwei Umläufe zwischen ihrem Drehkreuz Amman und Düsseldorf an, jeweils mittwochs und samstags. Das Flugzeug startet um 10:55 Uhr vom Queen Alia International Airport in Amman und kommt um 15 Uhr in Düsseldorf an. Zurück geht es um 15:45 Uhr, Ankunft 21:05 Uhr in der jordanischen Hauptstadt.

„Mit einer jahrtausendealten Geschichte ist Amman nicht nur ein beliebtes Tourismusziel, sondern auch eine bedeutende Wirtschaftsmetropole in der Region. Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner Jordaniens, die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind eng und freundschaftlich. Die neue Direktverbindung ist daher auch für Geschäftsreisende wichtig und wird nicht zuletzt den bilateralen Handelsbeziehungen von Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zugutekommen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Royal Jordanian“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal Jordanian, betont die Bedeutung der NRW-Landeshauptstadt in der Strategie der Fluggesellschaft: „Wir wollen unsere Position als Top-Airline für die gesamte Levante-Region weiter ausbauen. Düsseldorf mit seiner zentralen Lage, dem wirtschaftlichen Umland und seinen vielen Menschen mit Herkunft aus dem Nahen Osten spielt hierbei eine wichtige Rolle.“

Makhlouf denkt dabei nicht nur an die größte jordanische Community Deutschlands in NRW. Auch touristische Zielgruppen sind eine wichtige strategische Säule der Airline. „Wir wollen mit einem ausgezeichneten Service mehr Touristen für unser gastfreundliches Land begeistern, das viele Attraktionen bietet.“

So liegt zum Beispiel die Felsenstadt Petra in Jordanien, eine monumentale aus Fels gemeißelte Ruinenstätte und UNESCO-Welterbe – ebenso wie das Wadi Rum, das mit seiner einzigartigen Wüstenlandschaft als Kulisse für einige Hollywood-Blockbuster diente.

Die neue Verbindung mit Royal Jordanian



Düsseldorf (DUS) nach Amman (AMM) (ab 23.09.2023)

Flugnr. Abflug Abflugszeit Ziel Ankunftszeit Frequenz RJ 137 AMM 10:55 DUS 15:00 3,6 RJ 138 DUS 15:45 DUS 21:05 3,6

Angaben nach lokaler Zeit. Änderungen der Abflugzeiten möglich.

(red / DUS)