Aviareps neuer GSA für Cyprus Airways

yprus Airways erweitert sein Streckennetz in Europa und ernennt AVIAREPS zum General Sales Agent in der Schweiz und Österreich. AVIAREPS, das, nach eigenen Angaben, weltweit führende internationale Repräsentations-, Marketing- und Kommunikationsunternehmen für Marken aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus, Gastgewerbe sowie Nahrungsmittel und Getränke, wird Cyprus Airways in der Schweiz und Österreich vertreten und die Präsenz der Fluggesellschaft in Österreich und der Schweiz ausbauen, indem es das Unternehmen mit Verkaufs-, Reservierungs- und Ticketing-Dienstleistungen unterstützt.

Die "neue" Cyprus Airways wurde 2016 gegründet und hat ihren Sitz in Larnaca, Zypern. Die Fluggesellschaft bietet Flüge zu einer Vielzahl beliebter Ziele in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika an, und hat kürzlich neue Verbindungen nach Basel und Zürich angekündigt.

Cyprus Airways hat kürzlich neue Verbindungen von Larnaca in die Schweiz mit zwei Flügen pro Woche nach Basel und Zürich angekündigt.

Die Fluggesellschaft betreibt zwei Airbus A320-Flugzeuge, die derzeit neunzehn Ziele im Linienverkehr bedienen. Zu den Winterzielen gehören Athen, Beirut, Tel Aviv, Eriwan, Paris und Rom. Zu den Sommerzielen zählen Basel, Zürich, Mailand-Bergamo, Prag, Santorin, Skiathos, Rhodos, Heraklion, Kairo und Dubai.

(red)