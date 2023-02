Der BER ist offizieller Partner der ITB Berlin 2023

Am BER landen und vom 7. bis 9. März zu Gast auf der ITB Berlin sein: Dort, wo sich jährlich das Who is Who der internationalen Tourismus- und Reisebranche trifft

Der Flughafen BER ist der offizielle Airport Partner der weltweitgrößten B2B-Tourismusmesse, ITB Berlin, die vom 7. bis 9. März live auf dem Berliner Messegelände stattfindet. Der Flughafen Berlin Brandenburg ist auf der internationalen Tourismusfachmesse mit einem Gemeinschaftsstand zusammen mit den Bundesländern Berlin und Brandenburg vertreten. Im Verbund präsentieren der Hauptstadtflughafen, Berlin und Brandenburg beim Treffen internationaler Tourismusfachleute die „German Capital Region“. Gäste der Messe finden den Messestand 303a im hub27. Hier können sich Fachbesucherinnen und -besucher über die Reisemöglichkeiten zu rund 140 Zielen in etwa 50 Ländern mit mehr als 60 Fluglinien informieren (Informationen zum Messestand).

Ein besonderes Interesse wird beim Fachpublikum auf dem Ausbau der digitalen und automatisierten Angebote am Hauptstadtflughafen liegen. Als erster Flughafen in Europa hat der BER vergangenen Sommer unter dem Namen „BER Runway“ ein System zur Terminbuchung bei der Sicherheitskontrolle eingeführt. Die Angebote zum eigenständigen Check-in, dem Self-Service Check-in, und zur automatisierten Aufgabe des Reisegepäcks, dem Bag-Drop, wurden im vergangenen Jahr deutlich erweitert. Die Zahl der Self-Service Check-in Automaten wurde in kürzester Zeit auf rund 120 ausgebaut und die Nutzungsquote um 40 Prozent gesteigert. Besonders beliebt sind die Automaten bei Fluggästen aufgrund der Zeitersparnis und des übergreifenden Angebots. Das Self-Service Check-in ist an den jeweiligen Geräten nicht auf eine Airline begrenzt, sondern steht sämtlichen Fluggesellschaften zur Nutzung offen und wird bereits von allen großen Anbietern am BER genutzt sowie fortlaufend um neue Partner ergänzt. So müssen die Fluggäste nicht lange nach dem Angebot ihrer Airline suchen, sondern gehen zu dem nächstmöglichen Automaten. Weiterführende Presseinformationen und Bildmaterial zu BER Runway.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Endlich können sich Tourismusfachleute auf der ITB wieder über das weltweite touristische Angebot informieren und die Hauptstadtregion als attraktives Urlaubsziel kennenlernen. Das erfüllt uns mit großer Freude. Wir heißen alle Besucherinnen und Besucher als Fluggäste am BER sowie als Urlauberinnen und Urlauber der Region herzlich willkommen. Alle Gäste der ITB laden wir herzlich zum Austausch über das Flugangebot sowie die neuen Services am BER ein und geben gerne Einblick in die spannenden Entwicklungen am Flughafen Berlin Brandenburg.“

(red / Berliner Flughäfen)