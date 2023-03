DFS Aviation Services und UFA statten Flugsicherungsakademie in Baku aus

Die DFS Aviation Services und UFA. Inc. werden künftig die Fluglotsen der Flugsicherung Azeraeronavigatsiya (AZANS) in Aserbaidschan mit Technologie und Trainingsinhalten ausstatten.

Die aserbaidschanische Flugsicherung Azeraeronavigatsiya und die dazugehörige National Aviation Academy (NAA) werden zukünftig das zertifizierte Trainingsprogramm der DFS für die Ausbildung ihrer Fluglotsen in Baku nutzen. Dafür werden die Simulationsexperten von UFA Radar- und Towersimulatoren liefern, welche mit DFS-Trainingsinhalten und den dazu passenden Simulatorübungen ergänzt werden. Durch diese Zusammenarbeit sind für den Kunden AZANS keine eigenen Kursentwicklungen nötig und die zertifizierten Trainingsprogramme sind sofort in der NAA einsatzbereit.

In den vergangenen Monaten haben Experten der DFS-Gruppe, UFA und AZANS an einer schlüsselfertigen Lösung gearbeitet, die AZANS dazu befähigt, ihr eigenes Personal auf Basis der qualitativ hohen Standards der DFS-Gruppe auszubilden.

Farhan Guliyev, Direktor bei AZANS ist sich sicher: „Mit diesem Projekt werden die langjährige erfolgreiche Partnerschaft zwischen der DFS-Gruppe, UFA und AZANS auf ein neues Level gehoben und innovative Weichen für die Zukunft der Flugsicherung in Aserbaidschan gestellt.“

„Wir freuen uns, dass wir AZANS mit unserem in der DFS-Akademie erprobten Trainingsprogramm für Fluglotsen unterstützen können. Wir haben langjährige Erfahrung in diesem Bereich in das Projekt eingebracht“, fügt Andreas Pötzsch, Geschäftsführer der DAS hinzu.

„Wir bei UFA fühlen uns geehrt, AZANS als Kunden bei uns aufzunehmen“, sagt David Wolff, CEO bei UFA, „wir freuen uns darauf, mit unseren Kollegen von der DAS hochmoderne Trainingslösungen anzubieten, um AZAN’s Wachstum zu unterstützen.“

(red / DFS)