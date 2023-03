Dorothea von Boxberg wird CEO von Brussels Airlines

Dorothea von Boxberg wird neue CEO von Brussels Airlines. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlussfassung durch das Board of Directors der SN Airholding wechselt Dorothea von Boxberg, die derzeit den Vorstandsvorsitz der Lufthansa Cargo AG führt, zum 15. April 2023 nach Belgien. Dort übernimmt sie auch die Funktion der „Bevollmächtigten des Vorstands bei der Europäischen Kommission“. Das gab die AUA-Konzernmutter Lufthansa am Donnerstag per Aussendung bekannt.