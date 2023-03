Flughafen Köln im Sommerflugplan 2023: 115 Ziele in 33 Ländern

Sommer, Sonne und ganz viel mehr: Wenn die Temperaturen steigen, die Tage länger und die Uhren umgestellt werden, startet am Köln Bonn Airport der Sommerflugplan. In diesem Jahr gilt er vom 26. März bis zum 28. Oktober. Insgesamt bieten bis zum Sommer 25 Airlines Flüge zu 115 internationalen Zielen in 33 verschiedenen Ländern an.

„Unsere Fluggäste erwartet mit dem Sommerflugplan ein sehr reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot der Airlines. Wer Strandurlaub bevorzugt, wird genauso fündig wie alle, die einen Städtetrip oder einen Aktivurlaub bevorzugen. Der Sommerflugplan hält Reiseziele für jeden Geschmack bereit“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Die Fluggesellschaften steuern auch in diesem Sommer bei Reisenden sehr beliebte Ziele im Süden wie etwa Palma de Mallorca oder Antalya an. Teilweise wurden die Frequenzen zu diesen Destinationen wegen der großen Nachfrage erhöht. Neben diesen Klassikern haben die Airlines aber auch neue Ziele zu ihrem Programm hinzugefügt: Eurowings nimmt mit Dubrovnik etwa ein Ziel wieder in den Flugplan auf, das letztmals vor zwei Jahren angeflogen wurde. Die kroatische Hafenstadt, die mit einer traumhaften Altstadt direkt am Meer punktet, wird ab dem 4. Juni immer sonntags angeflogen. Bereits ab dem 2. Juni wird die Kulturmetropole Valencia, im Südosten Spaniens am Mittelmeer gelegen, viermal pro Woche durch Eurowings bedient. Kütahya-Zafer im Westen der Türkei ergänzt den Flugplan der deutschen Fluggesellschaft ab dem 19. Juni immer montags.

Ryanair übernimmt im Sommer mit Venedig und Arrecife zwei Flugziele, die im nun auslaufenden Winterflugplan erstmals angeflogen wurden. Die italienische Lagunenstadt wird ab dem 26. März dreimal pro Woche bedient. Die Hauptstadt der Kanareninsel Lanzerote wird ab dem 30. März zweimal wöchentlich angeflogen.

Weitere neue Ziele sind unter anderem das ägyptische Marsa Alam mit Air Cairo (ab dem 27. März), die griechische Insel Korfu mit Corendon Airlines Europe (ab dem 3. Mai) und die serbische Hauptstadt Belgrad mit Air Serbia (ab dem 18. Mai). Außerdem nimmt Aegean im Juni eine Thessaloniki-Verbindung auf (ab 4. Juni), Pegasus fliegt nach Elazig (ab 14. Juni), Air Arabia Maroc nach Tanger (ab 24. Juni) sowie Nouvelair Tunisie nach Monastir (ab 21. Juni) und Djerba (ab 27. Juni).

Reisehinweise für Passagiere

Mit dem Start des Sommerflugplans erwartet der Airport auch ein steigendes Reisendenaufkommen. Fluggäste können mit guter Planung und Vorbereitung zu einem möglichst entspannten Reisestart beitragen. Hier einige Hinweise:

Checken Sie online ein.

Informieren Sie sich bei Ihrer Airline über die Öffnungs-zeiten des Check-Ins und planen Sie genügend Zeit ein.

Im Fall einer Buchung bei Eurowings nutzen Sie wenn gewünscht den Vorabend-Check-In.

Buchen Sie sich einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle unter „CGNGateWay“.

Bitte nehmen Sie nur ein Handgepäckstück mit. Je weniger Sie dabeihaben, umso schneller geht die Kontrolle.

Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden.

Packen Sie technische Geräte nicht unten ins Handgepäck, sie müssen an der Kontrolle vorgezeigt werden.

Checken Sie, ob Ihr Ausweis gültig ist und welches Reisedokument Sie für Ihre Reise benötigen.

Weitere Tipps für Reisende gibt es auf der Homepage des Airports unter www.koeln-bonn-airport.de/fluege/smart-fliegen.

(red / CGN)