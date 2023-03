Flughafen Stuttgart: Erster vollelektrischer Tankwagen in der Entwicklung

Die Flughafen Stuttgart GmbH, Skytanking und das RWTH Aachen ISEA Institut haben sich zusammengeschlossen, um eine innovative Lösung für die Elektrifizierung eines großen Teils der Abfertigungsflotte des Flughafens zu entwickeln. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Projekt mit dem Namen finalize! ist Teil von STRzero, der Klimastrategie des Airports und zielt gleichzeitig darauf ab, die Nachhaltigkeitsziele der Partner zu erfüllen. Für das Verbundvorhaben wurden Gesamtkosten in Höhe von 5,8 Mio. Euro und eine Gesamtzuwendung von rund 2,8 Mio. Euro bewilligt.

Mit dem Projekt finalize! setzt der Stuttgart Airport die Elektrifizierung auf seinem Vorfeld fort. Die E-Flotte soll um über dreißig schwere Nutzfahrzeuge wachsen. Um die neuen elektrisch angetriebenen Geräte zu versorgen, wird das Projekt auch die Installation von Ladeinfrastruktur auf dem Flughafen umfassen. Jeder Partner bringt sich mit seinem Fachwissen in das Projekt ein, die Universität im Bereich nachhaltige Energie, Optimierung der Ladeprotokolle und Datenanalyse und der Flughafen mit den Anforderungen an die Infrastruktur.

Als einer der größten Dienstleister in der Flugkraftstoffindustrie wird Skytanking dabei helfen, den ersten vollelektrischen Flugfeldtankwagen mit einer Kapazität von 40.000 Litern zu entwickeln und zu betreiben. In der jüngeren Vergangenheit gab es schon Projekte mit kleineren Betankungsfahrzeugen, aber ein voll elektrischer Tankwagen mit circa 52 Tonnen Gewicht stellt eine ganz besondere Herausforderung dar. Dies erfordert innovative und neue Lösungen, die im Mittelpunkt dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekts stehen.

Das Projekt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum emissionsfreien Vorfeldverkehr am Flughafen Stuttgart. Es wird angestrebt das Projekt bis 2026 abzuschließen, wobei lokale Emissionen durch den Einsatz neuer Fahrzeuge bereits ab 2024 gesenkt und damit einhergehend die Luftqualität verbessert wird. Das Konsortium wird darüber hinaus bei der Auswahl den gesamten Lebenszyklus der Geräte betrachten und optimierte Ladestrategien erproben. Für andere Flughäfen und Tankdienstleister soll der Standort als Live-Demonstrator dienen und zudem den Standardisierungsprozess unterstützen.

Über Skytanking

Skytanking ist eine Tochtergesellschaft von PrimeFlight Aviation Services, einem US-amerikanischen Unternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen für die Luftfahrt anbietet - von der Bodenabfertigung über die Flugzeugaufbereitung und Enteisung bis hin zur Lagerung und Betankung von Flugkraftstoff. Skytanking ist ein führender Betankungs- und Engineering-Dienstleister für die Luftfahrt, der den Bau, den Besitz und den Betrieb von Tanklagern und Hydrantenanlagen für Flugzeugtreibstoffe sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen für Fluggesellschaften, Flughäfen und Mineralölgesellschaften anbietet. Skytanking schlägt jährlich 24,7 Millionen m³ Flugkraftstoff um und betankt 2 Millionen Flugzeuge an 90 Flughäfen in 14 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Nordamerika und Australien.

(red / STR)