Flughafen Zürich erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet

Der Flughafen Zürich gewinnt bereits zum siebten Mal den Airport Service Quality (ASQ) Award in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere in Europa.

In einem Jahr, das von Erholung und dem raschen Wiederhochfahren des Betriebs geprägt war, schaffte es der Flughafen Zürich 2022 erneut den ASQ Award als «Bester Flughafen Europas in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere» zu gewinnen. Das Resultat zeigt, dass der Flughafen Zürich die Erwartungen der Passagiere erfüllen konnte und es schaffte, deren Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Nach 2006, 2008, 2018, 2019, 2020 und 2021 belegt der Flughafen Zürich den ersten Platz beim ASQ Award zum siebten Mal.

"Ich freue mich und bin sehr dankbar, dass wir erneut den ASQ Award als bester Flughafen Europas in unserer Kategorie gewinnen konnten. Das Jahr 2022 brachte mit dem schnellen Wiederhochfahren des Betriebs einige Herausforderungen mit sich. Dass sich die Passagiere bei uns wohl fühlen und unser Engagement wahrgenommen wird, freut mich sehr. Der Dank gilt auch unseren Partnerfirmen und allen Mitarbeitenden am Flughafen, die jeden Tag zu dieser Leistung beitragen", sagt Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG.

Der ASQ Award wird jährlich vom Airports Council International (ACI) World, dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben und basiert auf Kundenbefragungen. Die Auszeichnung würdigt Flughäfen auf der ganzen Welt, die basierend auf der Meinung der eigenen Passagiere das beste Kundenerlebnis bieten. Die Umfrage beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Infrastruktur, Sicherheitskontrolle, Verpflegungsmöglichkeiten oder Hygienemaßnahmen.

(red / ZRH)