Mit 142.425 Passagieren und damit einem Plus von 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (117.098 Passagiere) zieht der Dortmund Airport eine durchweg positive Ferienbilanz. Die Zahlen des Rekordjahres 2019, in dem 127.829 Reisende in den Osterferien das Flugangebot genutzt hatten, wurden damit deutlich übertroffen.