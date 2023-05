Graz ist jetzt neue Eurowings Basis

Mit der Stationierung eines Airbus A319 macht Eurowings Graz ab sofort zu ihrer neuen Flugzeug-Basis. Das Flugzeug mit der Kennung „9H-EXQ“ wurde am gestrigen Morgen feierlich mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt und von Flughafenchef Wolfgang Grimus gemeinsam mit Eurowings Europe Geschäftsführer Stefan Beveridge sowie Vertretern aus Politik und Tourismus auf dem Vorfeld in Empfang genommen. Anschließend hob der ausgebuchte Flug EW4516 um 11:10 Uhr aus Graz Richtung ägyptischer Sonne nach Hurghada ab.

Graz ist nach Salzburg die zweite Eurowings Basis in Österreich und die elfte Basis europaweit. Damit ist die Stationierung eines Airbus am Flughafen Graz Teil des Wachstumskurses des Lufthansa-Billigfliegers.

Eurowings baut ihre Präsenz am Flughafen Graz deutlich aus und erweitert zum Sommer 2023 das Angebot an Direktflugzielen. Mit den für Graz neuen Destinationen Chania (Kreta) und Larnaca, sowie Hurghada, Karpathos, Korfu, Kos und Rhodos, stehen sieben Ziele in den beliebten Urlaubsländern Griechenland, Ägypten und Zypern auf dem Programm. Die Ferieninsel Mallorca wird zusätzlich bis zu dreimal die Woche aus Graz bedient.

Neben dem Ausbau Richtung Süden verstärkt Eurowings das Angebot an Städteverbindungen nach Deutschland: So verbindet die Lufthansa-Tochter die Hauptstadt der Steiermark seit Ende März bis zu fünfmal die Woche mit Berlin und ab dem 5. Mai bis zu viermal die Woche mit der Hansestadt Hamburg. Zusammen mit der achtmal wöchentlichen Verbindungen nach Düsseldorf können Reisende ab Graz unter drei deutschen City-Destinationen wählen.

Darüber hinaus ist der Winterflugplan 2023/24 aus Graz bereits teilweise veröffentlicht. So bietet Eurowings auch in den Wintermonaten zwei wöchentliche Verbindungen aus Graz nach Hurghada an. Außerdem geht es auf die Kanaren – zweimal wöchentlich nach Gran Canaria und einmal pro Woche nach Teneriffa. Hinzu kommen Städteverbindungen nach Deutschland, die in den nächsten Wochen im Winterflugprogramm ergänzt werden.

