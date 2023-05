Korean Air fliegt ab Juli wieder täglich nach Frankfurt

Damit bringt die Airline den Flugbetrieb zwischen den beiden Metropolen wieder auf das Niveau von vor dem Höhepunkt der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie und optimiert die Reisemöglichkeiten nach Ozeanien sowie in andere asiatische Destinationen, u.a. nach Sydney, Auckland, Bali, Phuket oder Cebu.

Die Flüge starten jeweils um 11:25 Uhr am Incheon International Airport und landen um 17:40 Uhr in Frankfurt. Zurück geht es jeweils um 19:40 Uhr ab Frankfurt mit Ankunft am Folgetag um 14:10 Uhr in Incheon.

Auf der Verbindung nach Frankfurt setzt Korean Air eine Boeing 777-300ER mit 277 Plätzen in einer Drei-Klassen-Konfiguration ein.

(red / KE)