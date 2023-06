Asiana kehrt mit neuer "Business-First Class" im A380 nach Frankfurt zurück

Asiana Airlines startet ab dem 12. Juli wieder mit der A380 ab Frankfurt. An Stelle der ehemaligen First Class Sitze stehen den Gästen jetzt 12 Business Class Suiten zur Verfügung.

Diese werden auf den A380 Flügen OZ542 und 541 am Mittwoch, Freitag und Sonntag von Frankfurt nach Seoul angeboten. Das Besondere daran ist nicht nur der First Class Sitz zum Business Class Preis, sondern auch der Zugang zur Asiana Business Suite Lounge (ehem. First Class Lounge) am Flughafen Seoul Incheon in Südkorea. Im Reservierungssystem sind die Business Suite Plätze mit der Buchungsklasse J buchbar, teilte die Fluggesellschaft mit.

Asiana Airlines wurde 1988 gegründet. Das Streckennetz der Airline umfasst 21 Länder und 64 Städte weltweit. Insgesamt besteht die Flotte derzeit aus 83 Flugzeugen, davon elf A350 und sechs A380.

(red / OZ)