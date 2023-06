Deutsche Luftwaffe zieht positive Bilanz zu Air Defender 23

Zwei Wochen lang trainierten 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und über 10.000 Soldaten bei Air Defender 2023. Nun beendete der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, in Jagel die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Deutschland habe diese Übung geführt und es sei ein wichtiges Zeichen an unsere Partner, so der Luftwaffenchef, „dass wir gerade in Zeiten wie diesen Verantwortung übernehmen können“. Die Übung war auch ein klares Signal an den Terrorstaat Russland, dessen Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin vor mehr als einem Jahr die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen hat.