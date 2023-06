Salzburg: 6. AIRportlauf ein voller Erfolg

Knapp 400 motivierte Sportler schnürten heute bei angenehmen Lauftemperaturen für den guten Zweck die Laufschuhe und nahmen in einer außergewöhnlichen Kulisse, direkt am Vorfeld des Salzburger Flughafens, am 6. AIRportlauf teil. Motivation war – neben der

sportlichen Herausforderung – möglichst viele Kilometer für das Projekt „Betreutes Wohnen in Wals“ der Lebenshilfe Salzburg zu erlaufen. Insgesamt wurden 4642 Kilometer absolviert; das entspricht beinahe viermal der Strecke von Salzburg nach Palma de Mallorca (Luftlinie). Der Lebenshilfe konnte ein Scheck in Höhe von 12.000 Euro überreicht werden. Das Geld wird dazu verwendet, einen Ruheraum im Wohnhaus Wals mit spezieller Beleuchtung auszustatten.

Bereits 2014 fand der erste AIRportlauf statt, damals noch größtenteils mit Mitarbeitern des Flughafens sowie ansässigen Firmen und Behörden. Das Erfolgsprojekt wurde 2016 fortgesetzt und fand bis einschließlich 2019 in den folgenden Jahren statt. Im Rahmen der bisher stattgefundenen Veranstaltungen liefen mehr als 1300 Läufer insgesamt rund 20.000 Kilometer und damit praktisch um die halbe Welt.

(red / SZG)