Corendon Airlines präsentiert umfassenden Winterflugplan 2023/2024

Über 700.000 Sitzplätze für beliebte Ferienziele in der Türkei, auf den Kanaren und in Ägypten.

Mit einem umfassenden Flugangebot in beliebte Ferienregionen präsentiert Corendon Airlines den Winterflugplan 2023/2024. Zur Wahl stehen vom 1. November 2023 bis zum 14. März 2024 mehr als 700.000 Sitzplätze auf Verbindungen ab 20 Flughäfen in Deutschland, Österreich und Polen. Die Flüge führen auf die Kanaren-Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa, nach Marsa Alam (nur bis Anfang Dezember 2023) und Hurghada an der ägyptischen Küste zum Roten Meer sowie in die Türkei mit Schwerpunkt Antalya.

Ab Deutschland stehen bei Corendon Airlines während des Winters 2023/2024 insgesamt 15 Flughäfen zur Auswahl, wobei das Angebot ab Düsseldorf, Köln-Bonn, Nürnberg und Hannover besonders groß ist. Damit sieht der Winterflugplan der internationalen Ferienfluggesellschaft wöchentlich bis zu 80 Abflüge ab deutschen Airports vor.

Hinzu kommen die fünf Abflüge pro Woche ab Wien, Graz und Linz in Österreich. Diese führen allesamt ins ägyptische Bade- und Taucherparadies Hurghada.

(red / Corendon)