Boeing, NASA, United Airlines und DLR starten Testflüge mit nachhaltigem Kraftstoff

Ausgestattet mit zwei getrennten Treibstofftanks, kann das ecoDemonstrator-Testflugzeug zwischen 100% SAF und herkömmlichem Kerosin wechseln. Eine von der NASA als Airborne Science Lab ausgestattete DC-8 fliegt hinter der 737-10, um non-CO 2 Emissionen in verschiedenen Flugphasen zu erfassen. Auch die Bildung von Eispartikeln, aus denen Kondensstreifen bestehen, wird in der DC-8 gemessen.

Durch die Testflüge möchte das branchenübergreifende Team herausfinden, wie moderne Treibstoffe und Triebwerke sowie andere technologische Lösungen, zur Verringerung von Emissionen und der Klimawirkung von Kondensstreifen beitragen können. Obwohl die Auswirkungen von Kondensstreifen noch nicht vollständig erforscht sind, weisen Forschungsarbeiten darauf hin, dass Kondensstreifen einen wärmenden Effekt auf das Klima haben können.

Das DLR unterstützt das Projekt mit Messinstrumenten und Forschern, die die Testflüge begleiten. Weitere Unterstützer sind:

Wold Energy stellt den SAF Kraftstoff zur Verfügung

Die U.S. Federal Aviation Administration (FAA) unterstützt das Projekt über das ASCENT Center of Excellence finanziell

GE Aerospace steuert Fachwissen und finanzielle Mittel bei

Die Tests sind Teil einer langjährigen Partnerschaft zwischen Boeing und der NASA, die untersucht, wie mithilfe von SAF Emissionen verringert und positive Effekte für die Umwelt erzielt werden können. SAF kann CO 2 -Emissionen über den gesamten Lebenszyklus des Treibstoffs um bis zu 85% reduzieren und bietet somit das größte Potenzial zur CO 2 -Reduzierung.

„Wir sind stolz darauf, mit der NASA, United Airlines und anderen wichtigen Partnern zusammenzuarbeiten. Diese Tests werden unser Verständnis der Vorteile von SAF, jenseits der Reduzierung von CO 2 Emissionen, verbessern“, sagte Chris Raymond, Chief Sustainability Officer bei Boeing. „Wir haben bereits in der Vergangenheit komplexe Probleme gelöst. Wenn wir auch in Zukunft die richtigen Maßnahmen ergreifen, bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam eine nachhaltige Zukunft der Luft- und Raumfahrt schaffen werden.“

„Um eine klimaverträgliche Luftfahrt zu erreichen, benötigen wir enge internationale Zusammenarbeit. Das DLR verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Erforschung der Klimawirkung des gesamten Luftverkehrssystems durch die Weiterentwicklung von Messtechniken und Simulationen“, sagt Dr. Markus Fischer, DLR-Bereichsvorstand Luftfahrt. „Die Fortführung der transatlantischen Zusammenarbeit findet nun einen neuen Höhepunkt und unterstreicht das internationale Engagement zur Reduzierung der Klimawirkungen des Luftverkehrs in Bezug auf CO 2 - und Nicht-CO 2 -Effekte.“

Anfang dieses Jahres hat Boeing das ecoDemonstrator-Programm auf „Explorer-Testflugzeuge“ ausgeweitet, mit denen einzelne nachhaltige Technologien gesondert getestet werden. Boeing und die NASA haben 2021 SAF-Emissionstests am Boden mit einer 737-9 von Alaska Airlines und 2022 mit dem ecoDemonstrator-Flaggschiff, einer 777-200ER und einer 787-10 durchgeführt. Boeing hat sich verpflichtet, bis 2030 alle seine Flugzeuge zu 100% SAF-kompatibel zu machen.

