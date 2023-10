Vorbereitungen für Nationalfeiertag 2023: Erstmals AW169 am Heldenplatz gelandet

Am gestrigen Montag fand die Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres anlässlich des Nationalfeiertages am Wiener Heldenplatz statt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Militärkommandant von Wien, Brigadier Kurt Wagner, präsentierten gemeinsam mit dem Regisseur Kurt Pongratz das Programm zum Nationalfeiertag 2023. Erstmals landete der neue Mehrzweckhubschrauber AW169 "Lion" am Wiener Heldenplatz.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: "In der Vergangenheit hat das Bundesheer Unglaubliches geleistet. Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen, ist es daher umso wichtiger, dass unser Heer präsent ist. Besonders bei sicherheitspolitischen Anliegen und Fragen, die der Bevölkerung am Herzen liegen, ist der Kontakt zur Bevölkerung von hoher Relevanz. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten jeden Tag großartige Arbeit. Bei der Informations- und Leistungsschau können Interessierte den Soldatenberuf hautnah erleben und Einblicke in das Bundesheer erlangen." Tanner sprach auch von der "Wiederbelebung der umfassenden Landesverteidigung", die leider über Jahrzehnte gerade zu sträflich von zahlreichen Regierungen vernachtlässigt wurde.

Auch heuer findet der Nationalfeiertag mit einer Großangelobung und einer Leistungsschau am Wiener Heldenplatz, beim Burgtheater, auf der Freyung und Am Hof statt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit ihren Mut beim Kletter- oder Springturm, Hindernisparcour oder Seilrutsche zu beweisen. Beim Escape Room können Interessierte in die Welt der Cybersicherheit eintauchen. Zusätzlich können Eurofighter, Panzer und andere militärische Geräte von innen betrachtet werden.

"An der Angelobung nehmen ca. 950 Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich teil, die meisten kommen aus Wien und Niederösterreich. Ich bin überzeugt davon, dass wir in unserer Informations- und Leistungsschau für alle etwas Interessantes dabeihaben: Wir bieten Bundesheer zum Anfassen - Informationen aus erster Hand, Besichtigen von Fahrzeugen, Waffen und Gerät sowie Vorführungen der Truppe und Stationen zum Mitmachen. Kommen Sie in die Wiener Innenstadt, um sich von Leistungsfähigkeit des Bundesheeres und der Einsatzbereitschaft der Soldatinnen und Soldaten zu überzeugen!" - lud Brigadier Wagner die Bürgerinnen und Bürger zur größten Veranstaltung des Bundesheeres nach Wien.

Unter www.nationalfeiertag23.at können Interessierte, die nicht vor Ort sein können, die Großveranstaltung live mitverfolgen. In insgesamt 15 verschiedenen 360°-Panoramen, die jeweils aus mehr als 1.200 Einzelbildern 3D-mäßig zusammengesetzt sind, kann sich die Besucherin und Besucher der Website das Österreichische Bundesheer quasi "live" erleben.

Kurzfilme von Stefan Ruzowitzky

Der österreichische Filmregisseur und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky gestaltete sowohl für die Liveübertragung des ORF als auch für den virtuellen Heldenplatz Kurzfilme zu den Kernaufgaben des Österreichischen Bundesheeres. Die Kurzfilme geben einen Einblick in die Fähigkeiten des Bundesheeres, die künftig im Sinne der "Mission Vorwärts" bzw. des Aufbauplanes 2032+ zu leisten sind.

"Wir haben diesmal Soldatinnen und Soldaten in den Mittelpunkt gestellt, die erklären, was sie tun und warum das Sinn macht. Und auch warum sie ihr Land verteidigen wollen, notfalls mit ihrem Leben. Denn ein demokratisches Heer braucht auf allen Ebenen keine bloßen Befehlsempfänger, sondern verantwortungsvolle, reflektierte Bürger in Uniform", erklärt dazu Filmregisseur und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky. Gezeigt werden dabei überraschende Motive, auch aus oft ungewöhnlicher Perspektive und mit teils sehr persönlichen Einblicken der gefilmten Soldatinnen und Soldaten.

Fotoimpressionen von der Landung eines Black Hawk und eines AW169 am Montag

Eine gut gelaunte österreichische Verteidigungsministerin.

Black Hawk und Kiowa im Anflug auf den Heldenplatz.

Black Hawk

Soldatin der Fliegertruppe

Nach jahrzehntelangem "zu Tode sparen" wird endlich wieder ins Bundesheer investiert.

AW169 Pilot Brigadier Wolfgang Luttenberger im Gespräch mit Verteidigungsministerin Tanner.

(red / ÖBH)