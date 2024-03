Nouvelair baut Angebot nach Tunesien weiter aus

Nouvelair expandiert im deutschsprachigen Raum. Mit neuen Abflughafen und zusätzlichen Verbindungen sollen die im Vorjahr etablierten Liniendienste nach Tunis um rund 25 Prozent gegenüber Vorjahr zulegen. Auch die Sonnenziele Djerba und Monastir erhalten zusätzliche Kapazitäten. Der Carrier passt sein Angebot an die deutlich steigende Nachfrage an.

Die tunesische Fluggesellschaft Nouvelair baut ihr Angebot im deutschsprachigen Raum weiter aus. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr werden die neuen Liniendienste in die Hauptstadt Tunis jetzt aufgestockt. Auch die Kapazitäten in die Ferienziele Djerba und Monastir werden gegenüber Vorjahr um etwa zehn Prozent erhöht. Von April an gibt es zahlreiche zusätzliche Linienflüge nach Tunis. So wird Hamburg erstmalig (jeweils montags und donnerstags) bedient. Die Abflughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München erhalten jeweils einen zusätzlichen Flug pro Woche.

„Mit bis zu vier Abflügen pro Woche und Abflughafen reagieren wir auf die hohe Nachfrage und bieten sowohl Touristen als Geschäftsreisenden zusätzliche Flexibilität bei der Reiseplanung“, sagt Carsten Kröger, Geschäftsführer von International Carrier Carrier Consult (ICC), der Nouvelair als General Sales Agent im deutschsprachigen Raum vertritt.

Zusätzliche Urlaubsflüge nach Monastir und Djerba

Nouvelair baut auch sein touristisches Angebot nach Monastir und Djerba weiter aus. Von Düsseldorf aus wird im Sommer 2024 sogar täglich nach Monastir geflogen. Leipzig erhält jeweils dienstagseine zweite wöchentliche Frequenz. Von Juli an wird jeweils mittwochs erstmalig Salzburg angeflogen. Weitere Abflughäfen nach Monastir sind Berlin, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, München und Wien.

Nach Djerba gibt es in diesem Sommer zusätzliche Verbindungen ab Düsseldorf und Frankfurt (jeweils dienstags). Bedient werden auch Basel, Berlin, Hannover, Leipzig, Stuttgart und Wien. Hinzu kommen Vollcharter, die International Carrier Consult im Auftrag von renommierten Reiseveranstaltern durchführt.

„Tunesien erfreut sich bei Urlaubern und Geschäftsreisenden zunehmender Beliebtheit. Mit einer modernen Flotte und einem immer dichteren Flugplan sorgen wir für flexible und verlässliche Verbindungen", sagt ICC-Chef Carsten Kröger. Reisebüros können Flüge von Nouvelair über alle gängigen GDS buchen. Auch viele Reiseveranstalter bieten im touristischen Vertrieb Einzelplatzangebote der Airline.

(red / Nouvelair)