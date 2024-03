Trausdorfer Flieger und Journalist Teddy Podgorski gestorben

Er war Journalist, Schauspieler und - was nur wenige wissen - leidenschaftlicher Flieger: Thaddäus "Teddy" Podgorski. Jetzt ist der Wahlburgenländer im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der 1935 geborene Podgorski war ab 1953 Journalist und begründete zahlreiche ORF-Formate, darunter die Sendung "Bundesland heute" oder "Universum". Seine große Leidenschaft gehörte der Fliegerei.

Auf dem burgenländischen Flugplatz Trausdorf war er Präsident eines Sportfliegerclubs und versuchte, als die Zukunft des Platzes durch Bürgerinitiativen in Gefahr war, zu retten, was nicht mehr zu retten war. So hatte er die Idee, Thermenbesucher aus Tirol mit einer Dash 7 der Tyrolean Airways ins Burgenland zu fliegen. Sogar ein Probeflug fand bereits statt.

Doch 1993 siegten die protestierenden Landwirte und erzwangen das Aus für den Flugplatz. Teddy Podgorski war einer der letzten, der mit seiner Maschine den Platz verließ.

Nun ist der fliegende Journalist zu seinem allerletzten Flug gestartet.

