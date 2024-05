Till Streichert wird neuer Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa AG

Till Streichert wurde vom Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG in den Vorstand der Gesellschaft berufen und übernimmt mit Wirkung zum 15. September 2024 als Chief Financial Officer (CFO) die Leitung des Finanzressorts. Till Streichert erhält einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren bis zum 14. September 2027.

Die Aufgabenbereiche des CFO werden nach dem Ausscheiden von Remco Steenbergen am 7. Mai dieses Jahres zunächst von Vorstandsmitglied Michael Niggemann übernommen. Ab Mitte September wird Till Streichert im Finanzressort die Bereiche Controlling und Risikomanagement, Corporate Finance, Rechnungswesen und Bilanzen, Investor Relations, Steuern, Financial Services sowie Mergers & Acquisitions verantworten.

„Mit Till Streichert gewinnen wir einen international erfahrenen und renommierten Finanzfachmann als neuen CFO für die Lufthansa Group“, sagt Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Lufthansa AG. „Er bringt ausgezeichnete Finanzexpertise aus verschiedenen Unternehmen und Branchen mit und hat den Aufsichtsrat auch durch seine Persönlichkeit überzeugt. Angesichts des weltweit unverändert anspruchsvollen Wettbewerbsumfeldes ist ein kapitalmarkterfahrener CFO wie Till Streichert für die Lufthansa Group essenziell.“

Till Streichert ist derzeit CFO der Amadeus IT Group mit Sitz in Madrid, Spanien. Im Laufe seiner mehr als 20-jährigen Karriere arbeitete er in einer Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen globalen Führungs- und Finanzmanagementpositionen. Dabei war er unter anderem bei T-Mobile UK und der Boston Consulting Group sowie Vodafone Rumänien und Vodacom Südafrika tätig.

Till Streichert ist promovierter Philosoph und hält einen Master-Abschluss in Politikwissenschaften und Philosophie der Leibniz Universität Hannover. 2018 hat er das Executive Program der Singularity University in Mountain View, Kalifornien (USA) absolviert. Till Streichert (50) ist verheiratet und Vater einer Tochter.

„Till Streichert wird den Vorstand mit seiner großen Erfahrung und Kompetenz hervorragend ergänzen. Die Neuaufstellung unseres Teams wird mit seinem Start im September komplettiert und wir freuen uns bereits jetzt auf eine gute fachliche und persönliche Zusammenarbeit mit ihm. Er übernimmt in unverändert herausfordernden Zeiten eine große Verantwortung in unserem Unternehmen“, sagt Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG.

(red / LH)