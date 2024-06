80 Jahre D-Day: Delta Air Lines brachte US-Weltkriegs-Veteranen in die Normandie

Insgesamt 48 US-Veteranen des Zweiten Weltkriegs landeten diese Woche im Rahmen des 80. Jahrestages der D-Day-Landung in der Normandie. Die ehemaligen Soldaten, von denen viele in ihren späten 90ern und einige über 100 Jahre alt sind, kamen mit einem speziellen Charterflug von Delta Air Lines direkt von Atlanta am Flughafen Deauville-Normandie an.

Die First Lady von Frankreich, Brigitte Macron, begrüßte die WWII-Veteranen am Flughafen Deauville. Sie wurde von Patricia Miralles, Ministerin für Veteranenangelegenheiten und Gedenken, begleitet, um die wichtige Rolle der Veteranen bei den Landungen in der Normandie zu ehren – ein Moment, der in die Geschichte Frankreichs eingraviert ist und letztlich den Weg zur Befreiung Europas ebnete.

Die WWII-Veteranen stiegen auf das Rollfeld aus und wurden von leidenschaftlichem Jubel von Hunderten von Normandie-Bewohnern, Mitgliedern der US- und französischen Streitkräfte sowie hiesigen Schulkindern empfangen. Für einige der Veteranen war es das erste Mal, dass sie seit der Landung in der Normandie nach Frankreich zurückkehrten.

Ed Bastian, CEO von Delta, kommentierte: „Delta ist stolz darauf, unseren Teil dazu beigetragen zu haben, diese mutigen Veteranen vor dieser besonderen Gedenkwoche wieder nach Nordfrankreich zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, von Madame Macron begrüßt zu werden, um unsere WWII-Helden, die diese unglaubliche Reise gemacht haben, zu empfangen, und sind gerührt von dem warmherzigen Empfang, den die Menschen in der Normandie heute gezeigt haben.“

Zusammen mit Brigitte Macron auf der Bühne für die offizielle Zeremonie war der WWII-Veteran Neil McCallum, der ausdrücklich darum gebeten hatte, die First Lady Frankreichs in einem Video zu treffen, das die First Lady im Elysee-Palast erreichte, als er für die diesjährigen Gedenkfeiern nach Frankreich zurückkehrte. Sie sah das Video und versprach, an der Willkommensfeier am Flughafen Deauville teilzunehmen und McCallum zu treffen. Sie sagte zu dem Veteranen des Zweiten Weltkriegs: „Im Video sind Sie unglaublich, aber im echten Leben sind Sie der Beste.“

Ed Bastian, zusammen mit Vertretern der Best Defense Foundation, der Region Normandie und Deauville, überreichte Madame Macron ein großes Replikamodell eines Delta 767-Flugzeugs und zusätzlich ein Bild eines Taubenfluges als Symbol des Friedens an den Flughafen Deauville, um für die unterstützende Rolle zu danken, die der Flughafen bei der Rückkehr der amerikanischen Veteranen nach Frankreich gespielt hat.

Bastian weiter: „Wir sind unseren Partnern in der Normandie und am Flughafen Deauville dankbar, die es uns ermöglicht haben, direkt von Atlanta in die Normandie zu fliegen, um den größtmöglichen Komfort unserer WWII-Helden zu gewährleisten.“

Delta ist stolz darauf, mit der Best Defense Foundation, Michelin und Wheels Up zusammenzuarbeiten, um die Veteranen nach Frankreich zu bringen. Während ihres Aufenthalts werden diese eine Schule in Bayeux besuchen, um ihre Geschichten direkt mit den Kindern zu teilen, damit das Vermächtnis der der Generation weiterlebt.

„Für unsere WWII-Generation ist es Pflicht und Ehre, diese Gelegenheit für einen Abschluss sowie Kameradschaft für diejenigen zu bieten, die so viel gegeben haben“, so Donnie Edwards, Präsident und Mitbegründer der Best Defense Foundation.

(red / DL)