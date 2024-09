ACM Aerospace expandiert in die Schweiz

Die ACM Aerospace (Aircraft Cabin Modification GmbH) treibt ihre Wachstumspläne weiter voran und expandiert per 1. November 2024 in die Schweiz. Der neue Standort in der Ostschweiz, unweit des Flughafens St.Gallen – Altenrhein, in Thal, markiert einen wichtigen Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in Europa auszubauen und seine Marktposition zu stärken.

Mit der Eröffnung des Schweizer Standorts im November 2024 setzt ACM Aerospace ein klares Zeichen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Förderung der regionalen Wertschöpfung in der Schweiz, als Investition in die Zukunft. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, in der Region zahlreiche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, was sowohl für die lokale Wirtschaft als auch für die langfristige Entwicklung der Luftfahrtbranche von großer Bedeutung ist.

Ein weiterer zentraler Aspekt des neuen Standorts ist die hohe Bedeutung von Schweizer Qualität und Präzision. Die Schweiz ist international für ihre exzellente Handwerkskunst, Zuverlässigkeit und Genauigkeit bekannt – Werte, die perfekt mit den Standards von ACM Aerospace übereinstimmen. Diesen Qualitätsanspruch will ACM Aerospace am neuen Standort verankern und damit das Vertrauen ihrer Kunden weiter stärken.

„Wir freuen uns sehr, die Expansion in die Schweiz bekanntzugeben. Dies ist ein logischer Schritt, um das Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig engere Verbindungen zu den europäischen Kunden zu schaffen. Die Nähe zum Flughafen St.Gallen – Altenrhein ermöglicht es uns, schnell und effizient auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen“, sagt Roger Hohl, designierter Managing Director der ACM Aerospace. Hohl, gebürtiger Schweizer, war bis Dezember 2023, bereits acht Jahre als Managing Director für die ACM Aerospace tätig und kehrt per 1. November 2024, erneut in gleicher Position und Verantwortung zurück, um die internationale Expansion voranzutreiben.

„Die Expansion der ACM Aerospace in die Schweiz ist ein spannender Schritt, welchen wir als Chance nutzen, demnächst auch das Produktportfolio zu erweitern, um in diesem dynamischen Markt noch breiter aufgestellt zu sein“, so Roger Hohl, weiter. „Ich bin überzeugt, dass die ACM Aerospace durch die Kombination von Schweizer Qualität und internationalen Know-how, sowie der breiten Luftfahrt-Zertifizierungsstufen neue Maßstäbe setzen wird, frei nach dem Motto: Swiss-Crafted Aviation Excellence!“

Die Expansion in die Schweiz verdeutlicht das Engagement von ACM Aerospace, sowohl in neuen Märkten als auch in bestehenden Regionen weiter zu wachsen. Der neue Standort wird ein wichtiger Knotenpunkt für die Unterstützung von Fluggesellschaften, Herstellern, und Wartungsbetrieben in der Region und darüber hinaus sein.

Über ACM Aerospace

ACM Aerospace ist ein weltweit führender Anbieter von individuellen Dienstleistungs- und Produktlösungen in der Luftfahrt, mit Fokus auf Entwicklung, Produktion und Reparatur im Bereich Flugzeug- und Helikopterkabinen, wie auch im Frachtraum-Bereich. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Innovation bietet das Unternehmen eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, die von der Innenausstattung bis hin zur Modifikation von Flugzeugkabinen reichen. ACM Aerospace ist breit zertifiziert und verfüg über die Lizenzen EASA Part-21J, EASA Part-21G, EASA Part-145, ISO 9001, ISO 9100 und ISO 9110. Nebst den Standorten Memmingen (DE) und Hamburg (DE), sowie Thal (CH), verfügt das Unternehmen durch die Konzern-Gruppe über verschiedene internationale Standorte wie Dubai (UAE), Toulouse (FR), St. Nazaire (FR) und Addis Abeba (ET).

(red / ACM)