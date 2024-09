Austrian Wings meldet sich aus dem Urlaub zurück

Liebe Leserinnen und Leser!

Wie Ihr wisst, haben wir uns über die Sommermonate über eine Auszeit genommen, doch das heißt nicht, das wir untätig waren. Im Gegenteil, auch in diesen zwei Monaten gab es aktuelle Berichte und spannende Reportagen sowie Punktlandungen. Außerdem haben wir einige Dinge im Hintergrund vorbereitet und administrative Arbeiten erledigt.

Mit heute sind wir zwar wieder voll "in charge", doch diese Woche wird es trotzdem weniger aktuelle Berichte als gewohnt geben und das aus einem einfachen Grund: So gut wie unser gesamtes Team ist auf der Airpower und das zum Teil schon seit heute mit 5 Tages Spottertickets. Von der größten Flugschau Kontinentaleuropas werden wir selbstverständlich wieder für Euch berichten.

Last but not least: Trotz mehrfacher Ankündigung und Hinweis, dass während unserer Auszeit E-Mails weder gelesen noch bearbeitet werden, erreichten uns mehrere hundert Zuschriften. Wir bitten um Verständnis, dass es uns nicht möglich ist, diese Nachrichten im Nachhinein abzuarbeiten - vielen Dank.

Euer Austrian Wings Team