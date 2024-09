FlyArystan feiert 15 Millionen Passagiere

Von den insgesamt 15 Millionen Passagieren seit Mai 2019 waren etwa 11 Millionen auf Inlandsflügen unterwegs. Sie nutzten das umfangreiche Streckennetz mit heute 14 Verbindungen innerhalb Kasachstans; hinzu kommen nachfragestarke internationale Routen in die Türkei, nach Georgien, Usbekistan, Aserbaidschan und China. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert von FlyArystan für die Entwicklung des Luftverkehrs in Zentralasien.

„Unser Anspruch, Flugreisen zu günstigen Preisen zu offerieren und damit die Mobilität innerhalb Kasachstans sowie grenzüberschreitend zu erhöhen, trägt Früchte“, sagt Richard Ledger, President und CEO von FlyArystan. „Während der Hauptreisezeit im Sommer 2024 haben wir mehr als 7.000 Flüge durchgeführt, überwiegend innerhalb Kasachstans, und allein im zweiten Quartal 2024 nutzten fast eine Million Fluggäste unsere Angebote.“

FlyArystan besitzt seit dem Frühjahr 2024 ein eigenes Air Operator Certificate (AOC, Luftverkehrsbetreiberzeugnis) und betreibt eine Flotte von modernen Airbus A320-Maschinen. Dabei setzt die Airline auf effiziente Prozesse. Seit 2022 gibt es Selbstbedienungsterminals an Flughäfen in mittlerweile 14 kasachischen Städten, an denen Passagiere selbstständig einchecken und ihr Gepäck aufgeben können. FlyArystan wurde zum zweiten Jahr in Folge von dem renommierten Luftfahrtportal Skytrax als bester Low-Cost-Carrier in Zentralasien und der GUS ausgezeichnet.

(red / Air Astana)