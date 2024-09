Fraport veräußert Anteile am Flughafen Delhi

Die Fraport AG verkauft ihren Anteil am Flughafen Delhi. Dazu hat der Flughafenbetreiber nun eine Einigung zum Verkauf aller Anteile an Delhi International Airport Limited (DIAL) unterzeichnet. Demnach verkauft Fraport ihre gesamten Gesellschaftsanteile in Höhe von 10,0 Prozent zu einem Preis von 126 Millionen USD an den Mehrheitseigentümer GMR Airports Infrastructure Limited (GIL).

„Nach 18 Jahren erfolgreicher Partnerschaft und eindrucksvollem Wachstum ist es für uns Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, erklärt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Wir blicken stolz auf die Meilensteine zurück, die wir zusammen mit GIL erreicht haben. Gemeinsam haben wir den Flughafen Delhi modernisiert, ausgebaut und erfolgreich zu einem bedeutenden Luftverkehrsdrehkreuz in Asien entwickelt.“ Neben der Anteilsveräußerung wurde vereinbart, dass Fraport seine unterstützende Rolle im Flughafenbetrieb im Rahmen des bestehenden Betreibervertrages (Airport Operator Agreement) am Flughafen Delhi weiterführen wird. „Somit werden wir den Flughafen und unseren Partner in Delhi auch nach Abschluss der Transaktion unterstützen und verbunden bleiben“, ergänzt Dr. Schulte.

Fraport hält die Gesellschaftsanteile in Delhi seit der erfolgten Privatisierung des Flughafens im Jahr 2006. Der Flughafenbetreiber geht aktuell von einem Abschluss der Transaktion vorbehaltlich insbesondere der Zustimmung der indischen Flughafenbehörde (Airports Authority of India) sowie der Anteilseigner der GIL innerhalb der nächsten 180 Tage aus. Der Zahlungsmittelzufluss aus dem Verkauf wird sich reduzierend auf die Netto-Finanzschulden des Konzerns auswirken.

(red / Fraport)