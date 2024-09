KLM Cityhopper fliegt für die Aviation Challenge nach Valencia

KLM ist sich seiner Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima bewusst und versteht, dass die Belastbarkeit unseres Planeten Grenzen hat und Maßnahmen erforderlich sind, wenn wir weiterhin innerhalb dieser Grenzen operieren wollen. Durch das Testen verschiedener Innovationen während des Flugbetriebs und an Bord untersucht KLM deren Ergebnisse mit dem Ziel, sie zu skalieren und als Standardverfahren umzusetzen.

Vor und während des Fluges testet KLM verschiedene Initiativen. So kann beispielsweise durch die Einführung eines neuen Steigflugverfahrens, OptiClimb, auf KLM Cityhopper-Flügen 1 % Treibstoff gespart werden. Dieses Verfahren gibt den Piloten Empfehlungen zu den effizientesten Steigflug-geschwindigkeiten basierend auf Gewicht, Wetterbedingungen, Flugzeugtyp und Route. Dieses Verfahren wird nächste Woche auf allen KLM Cityhopper-Flügen eingeführt. Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, um die Bodenprozesse am Flughafen – sowohl in Schiphol als auch in Valencia – mit möglichst viel elektrischer Ausrüstung durchzuführen.

An Bord werden mehrere Änderungen vorgenommen, die für die Passagiere sowohl spürbar als auch unmerklich sind. Berechnungen stellen sicher, dass das Flugzeug mit dem geringstmöglichen Gewicht beladen wird, und Lebensmittelabfälle werden separat gesammelt. Wein wird in „Weinröhren“ statt in kleinen Flaschen transportiert, was sowohl Gewicht als auch Abfall reduziert. Die Trolleys werden ebenfalls aktualisiert, um allen Abfall separat zu sammeln und zu verarbeiten. Porzellan wird an Bord ersetzt, und die Tasse der Business Class wird aus recycelten landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt. Das Bordmagazin von KLM, Holland Herald, ist digital über WLAN an Bord verfügbar. Schließlich erhielt die Crew Uniformen aus einem neuen, nachhaltigeren Stoff und trägt die zuvor eingeführten KLM-Sneaker von Filling Pieces.

ls Fluggesellschaft möchte KLM auch ihre Passagiere in den Übergang einbeziehen. Passagiere, die alternativen Kraftstoff (SAF) kaufen, werden direkt nach SkyPriority-Passagieren bevorzugt an Bord gebracht. Leitungswasser wird in Schiphol durch Wasserstellen leichter zugänglich gemacht, sodass Passagiere wiederverwendbare Flaschen von Dopper füllen können, wodurch der Bedarf an Plastikwasserflaschen reduziert wird. Passagiere werden außerdem ermutigt, vor dem Flug nur wenig Gepäck mitzunehmen.

Die Idee für The Aviation Challenge stammt von einer Gruppe begeisterter KLM-Kollegen. Sie wurden vom historischen Rennen London-Melbourne im Jahr 1934 inspiriert, dessen Ziel es war, die Welt zu verbinden und Menschen zusammenzubringen. Bei den heutigen Luftfahrtherausforderungen geht es nicht darum, Entfernungen zu überbrücken, sondern um Nachhaltigkeit. Daher besteht die konkrete Herausforderung von SkyTeam in Form von The Aviation Challenge darin, einen regulären kommerziellen Flug mit so wenig Auswirkungen auf den Planeten wie möglich durchzuführen.

(red / KL)