Winterflugplan 2024/25: Von Frankfurt aus zu 243 Zielen in 93 Ländern

Am 27. Oktober 2024 tritt am Flughafen Frankfurt (FRA) der neue Winterflugplan in Kraft. Im kommenden Winter bieten 79 Fluggesellschaften Passagierflüge zu weltweit 243 Reisezielen in 93 Ländern an*. Bei über 3.600 wöchentlichen Verbindungen liegt das Sitzplatzangebot bei rund 675.000 Plätzen pro Woche und damit vier Prozent über dem Vorjahr, das von Streiks beeinflusst wurde. Der Flughafen Frankfurt ist damit weiterhin Deutschlands wichtigstes internationales Luftverkehrsdrehkreuz mit den meisten interkontinentalen Zielen. Der Winterflugplan gilt bis einschließlich 29. März 2025.

Das Flugangebot ab FRA erweitert sich im Winter für Ziele in Nordeuropa.

Erstmals fliegt Lufthansa (LH) nach Rovaniemi (RVN) in Finnland, das für seine Nordlichter bekannt ist und sich als offizielle Heimat des Weihnachtsmanns betrachtet. Ebenfalls nach Finnland startet Discover Airlines (4Y) auf den Strecken nach Kittilä (KTT) und Alta (ALF) in Norwegen. Die drei neuen Ziele im hohen Norden sind rechtzeitig zur Weihnachtszeit ab Ende November bzw. Mitte Dezember zweimal pro Woche ab FRA erreichbar.

Discover Airlines bietet im Winterflugplan nun auch Flüge nach Ibiza (IBZ) als Ganzjahres-Destination an. Die Baleareninsel erreichen Fluggäste jeweils samstags direkt ab FRA. Im Langstreckenbereich bauen Condor (DE) und Discover Airlines das Angebot zu mittelamerikanischen Sonnenzielen weiter aus. Condor erweitert ihr Angebot nach Mexiko ab 3. November mit zwei Verbindungen pro Woche nach Los Cabos (SJD). Einmal pro Woche ergänzt Condor ihre bestehende Verbindung nach Punta Cana (PUJ) zudem um einen Zwischenstopp auf der Karibikinsel Antigua (ANU). Discover Airlines fliegt ab 12. Dezember zweimal pro Woche ins mexikanische Tulum (TQO). FRA bietet damit die einzige Direktverbindung in das beliebte Reiseziel von Europa aus.

In den Vereinigten Staaten bedient Lufthansa auch im Winter die beiden im Sommer gestarteten US-Ziele Raleigh-Durham (RDU) und Minneapolis-Saint Paul (MSP).

In Richtung Fernost bietet Condor zwei neue Destinationen nach Thailand an. So geht es seit Ende September viermal pro Woche nach Phuket (HKT). Mit fünf wöchentlichen Verbindungen ergänzt Condor zudem die beiden täglichen Flüge der Thai Airways (TG) nach Bangkok (BKK). Die koreanische Airline T’way Air (TW) ergänzt mit vier wöchentlichen Flügen die bestehenden Angebote von Lufthansa, Asiana Airlines (OZ) und Korean Air (KE) nach Seoul. Damit gibt es insgesamt 19 wöchentliche Verbindungen in die südkoreanische Hauptstadt. Etihad Airways (EY) erhöht im Winterflugplan ihre Frequenz zunächst auf zwölf wöchentliche Flüge ab Dezember und komplettiert mit zwei täglichen Flügen nach Abu Dhabi ab Februar 2025 ihr Angebot.

Ab 27. Oktober wechselt Vistara (UK) von Terminal 2 nach Terminal 1. Ab

11. November werden durch den Zusammenschluss von Vistara und Air India (AI) alle Flüge unter Flugnummern von Air India durchgeführt. Air India bietet damit 14 wöchentliche Flüge nach Neu Delhi und sieben Verbindungen nach Mumbai an.

SAS Scandinavian Airlines (SK), seit September neues Mitglied in der SkyTeam Allianz, wechselt mit Beginn des Winterflugplans am 27. Oktober von Terminal 1 nach Terminal 2.

(red / FRA)