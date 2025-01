Austrian Wings wünscht guten Rutsch

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir wünschen Ihnen / Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im kommenden Jahr.

Auch, wenn wegen der Ereignisse in der letzten Woche (SWISS-Notlandung in Graz mit einem Todesopfer, Landeunfall in Südkorea mit über 170 Toten und der Abschuss der Azerbaijan Airlines Maschine durch Russland) sehr arbeitsintensiv war, so sind wir doch bis 12. Jänner im Weihnachtsurlaub und hoffen, dass es bis dahin nun ruhig bleibt.

Euer / Ihr Austrian Wings Team

(red)