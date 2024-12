High Life Reisen holt zusätzliches Flugzeug nach Altenrhein

High Life Reisen erweitert sein Portfolio dank starker Nachfrage und bietet ab dem kommenden Jahr neben den Flügen mit der Fluglinie People’s weitere attraktive Ferienflüge an. Die Grundlage dafür bietet die Kooperation mit der deutschen Fluggesellschaft Private Wings. Sie stellt eine Maschine des Flugzeugtyps Dornier 328-100 mit 32 Sitzplätzen zur Verfügung, die ein komfortables Flugerlebnis verspricht. Neben den beliebten Destinationen Nord- und Südsardinien, Mallorca, Ibiza, Istrien (Kroatien), Neapel und Sizilien werden ab 2025 nun auch folgende Ziele ab Altenrhein direkt angeflogen:

• Elba (Italien) – italienisches Inselparadies im Tyrrhenischen Meer; jeden Mittwoch von 7. Mai bis 8. Oktober 2025

• Brac (Kroatien) – kroatische Insel mit viel Authentizität; jeden Donnerstag von 8. Mai bis 9. Oktober 2025

• Olbia (Sardinien) – Zusatzflug an die Costa Smeralda im Norden Sardiniens; jeden Dienstag von 6. Mai bis 7. Oktober 2025

„Mit der Erweiterung unseres Flugangebots setzen wir erneut auf die Bedürfnisse unserer Kunden und stärken die Position des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein als attraktiven Abflughafen für Reisende aus der Bodenseeregion“, erklärt Michael Nachbaur, Geschäftsführer des Reiseveranstalters High Life Reisen. „Wir sind überzeugt, dass die neuen Verbindungen für Feriengäste einen großen Mehrwert bieten werden.“

Neu auch Kurztrips und 10-tägige Aufenthalte möglich

Der Flug nach Olbia/Nordsardinien am Dienstag ergänzt die bereits seit langem etablierte Samstags-Verbindung mit People‘s und bietet somit die Option, Kurztrips oder Aufenthalte für 10 Tage zu buchen.

Thomas Krutzler, CEO der Airport Altenrhein AG unterstreicht: „Der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein freut sich außerordentlich über das geplante Engagement der Private Wings im Auftrag unseres Reiseveranstalterpartners High Life Reisen während der Sommersaison 2025. Durch die Erweiterung des Portfolios gewinnt die Bodensee-Region äußerst attraktive Zielgebiete, die wie gewohnt stressfrei und bequem ab unserem Abflugort zu erreichen sind.“

Attraktive Ferienziele durch neue Partnerschaft

Auch die Verantwortlichen der Fluggesellschaft Private Wings betonen, mit High Life Reisen und dem Flugplatz St. Gallen-Altenrhein zwei starke Partner gewonnen zu haben, um 2025 ihren Service auf attraktive Ferienziele auszuweiten. „Unsere Dornier 328-100 ist das ideale Flugzeug, um auch kleinere Flughäfen komfortabel und effizient anzubinden, und bietet damit eine exklusive Möglichkeit, besondere Destinationen zu erreichen. Mit unserer bewährten Verlässlichkeit, Flexibilität und dem persönlichen Service bieten wir den Reisenden ein unvergessliches Flugerlebnis“, sagt Lisa Marie Erb, CCO und Prokuristin von Private Wings.

Über das Unternehmen High Life Reisen: Der Spezialist für Ferienflüge ab der Region

Der Reiseveranstalter High Life Reisen ist seit mehr als 25 Jahren auf Bade- und Städtereisen mit regionalen Abflügen ab St. Gallen-Altenrhein und Friedrichshafen spezialisiert. In der Sommersaison bietet High Life Reisen aktuell wöchentlich exklusive Charterflüge mit People’s ab Altenrhein nach Olbia und Cagliari in Sardinien, Pula in Kroatien, Mallorca und Ibiza an. In der Vor- und Nachsaison werden Sonderflüge nach Neapel und Sizilien durchgeführt. Neu kommen 2025 die Destinationen mit Private Wings ab Altenrhein dazu. Ganzjährig bietet High Life Reisen attraktive Pauschalangebote für Städtereisen nach Wien an, mit bis zu zwei Flugverbindungen ab Altenrhein täglich. Durch die enge Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften und Hotels garantiert der Reiseveranstalter hohe Flexibilität, exzellenten Service und attraktive Reisepakete, die perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.



Über die Fluggesellschaft Private Wings:

Die Fluggesellschaft Private Wings Flugcharter GmbH, gegründet 1991, ist eine inhabergeführte deutsche Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Berlin-Brandenburg und am Flugplatz Ingolstadt-Manching. Sie verfügt über eine Flotte von zehn Flugzeugen. Jährlich werden auf rund 3.500 Flügen mehr als 65.000 Passagiere befördert. Die deutsche Regionalfluggesellschaft ist vor allem für Shuttleflüge zwischen Standorten großer Konzerne und für Charterflüge im Sportbereich bekannt. Private Wings setzt seit 2003 erfolgreich auf das Flugzeugmodell Dornier 328-100 mit 32 Sitzplätzen und betreibt europaweit die größte Flotte dieses Flugzeugtyps.



Factbox:

Alle High Life Badereisen ab Altenrhein

• Nordsardinien / Olbia (6. Mai bis 11. Oktober 2025)

• Südsardinien / Cagliari (10. Mai bis 11. Oktober 2025)

• Elba (7. Mai bis 8. Oktober 2025)

• Istrien / Pula (10. Mai bis 4. Oktober 2025)

• Brac (8. Mai bis 9. Oktober 2025)

• Mallorca (14. April bis 20. Oktober 2025)

• Ibiza (19. Mai bis 7. Juli und 1. September bis 29. September 2025)

• Neapel (26. April bis 10. Mai und 11. Oktober bis 25. Oktober)

• Sizilien (19. April bis 26. April und 25. Oktober bis 1. November)

Im Zeitraum 9. bis 29. August finden aufgrund der Pistensanierung am Flugplatz St.Gallen-Altenrhein keine Flüge statt.

