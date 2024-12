Sofia Airport - Bald das Tor zum Balkan?

Vor 87 Jahren eröffnete Flughafen der Hauptstadt Bulgariens Sofia seine Tore. Seitdem ist er das Ziel für Urlaubshungrige und Geschäftsreisende in und nach Bulgarien. Außerdem ist der Flughafen eines der MRO Hubs Europas. MRO steht für Maintenance, Repair and Overhaul. Dies bedeutet, dass viele Airlines und Leasingfirmen ihre Flugzeuge nach Sofia fliegen, um sie dort warten und reparieren zu lassen. Sechs Firmen arbeiten in Sofia Tag und Nacht an dieser Aufgabe. Bald sollen es am Flughafen Sofia mehr Flugzeuge werden aber nicht nur zur Wartung in den Hangars. Die Flugzeuge sollen dann deutlich mehr Passagiere nach Sofia und Bulgarien bringen.

Das Konzeptdesign für das neue Terminal 3.

Der bulgarische Hauptstadtflughafen hat dafür nun große Pläne. Wie CEO Jesús Caballero Pinto erklärt, wolle man bis zum Beginn des neuen Jahrzehnts den ersten Regionalflughafen in Europa mit einer Fünf Sterne Auszeichnung durch Skytrax betreiben. Dieser ehrgeizige Plan beinhaltet unter anderem den Bau eines neuen Terminals mit 15 weiteren Gates, die Neugestaltung des bestehenden Terminal 2, eine neue Sicherheitskontrolle, 6 neue Gepäckbänder und 10.000 Quadratmeter an Geschäftsflächen. Dafür arbeitet der Flughafen eng mit Skytrax, französischen Investoren und anderen Partnern zusammen. Außerdem hat CEO Jesús Caballero Pinto Ende November eine Partnerschaft mit SITA, dem Marktführer für Luftfahrttechnologie, angekündigt.

CEO Jesús Caballero Pinto (links) und SITA-Präsident Sergio Collela verkünden ihre neue Zusammenarbeit.

Unterstützt wird das Vorhaben auch durch den Beitritt Bulgariens zum Schengenraum Anfang des Jahres 2025, einer hohen Effizienz im Betrieb und den geringsten Flughafengebühren eines Hauptstadtflughafens für Airlines in ganz Europa, wie der CEO betont. Diesen Sommer hat der Flughafen Sofia bereits den Grundstein für das neue Konzept gelegt, indem man das Design für das neue Terminal finalisiert hat. 2026 will man die Baugenehmigung erhalten und nur fünf Jahre später soll das neue Terminal dann in Betrieb gehen.

So sieht der Flughafen Sofia aktuell aus.

Gegenwärtig hat der Flughafen Sofia mit zwei Terminals eine Kapazität von 10 Millionen Passagieren pro Jahr. Bis Ende 2024 erwartet man eine Gesamtpassagierzahl von 6,69 Millionen. Dies wäre ein Plus von 9,6% im Vergleich zu 2023. Die fünf Fluggesellschaften, die zu diesem Ergebnis am meisten beitragen sind Ryanair, Wizzair, Bulgaria Air, Lufthansa und Turkish Airlines. In Bezug auf das MRO-Geschäft betreuen die ansässigen Firmen bis zu 500 Flugzeuge pro Jahr.

Text & Fotos: Johannes Bauer für Austrian Wings