Sommerflugprogramm ab Linz mit neuen Zielen im Gepäck

*Alicante: Lust auf Sonne, Sand und Meer in Kombination mit Kultur? All das erwartet die Besucher der spanischen Hafenstadt Alicante. Die lebendige Stadt an der Costa Blanca wird im nächsten Sommer 2x wöchentlich (Di, Sa) ab Linz angeflogen. Alicante, bekannt für seine malerischen Sandstrände, erweist sich als ideale Badedestination und bietet zudem eine perfekte Mischung aus traditionellem Charme und einer Menge Kultur. Es ist nicht nur ein guter Startpunkt für einen entspannten Städte- und Badeurlaub, sondern auch Ausgangspunkt für einen Trip durch die Provinz Valencia, welche für ihre Weinberge, Orangenhaine und malerischen Küstenorte bekannt ist. Alles in Allem! Alicante bietet einen unvergesslichen Sonnenurlaub mit viel Spaß, Kultur und Sightseeing.

*Bari: Auf der Suche nach echter italienischer Lebensfreude und viel Kultur? Bari, die italienische Hafenstadt im Süden Italiens, ist nächsten Sommer 2x wöchentlich (Mo, Fr) bequem ab Linz mit Ryanair erreichbar. Berühmt für ihre einzigartige historische Altstadt, erweist sie sich als idealer Ausgangspunkt, um das umliegende wunderschöne Apulien zu erkunden. Apulien lockt mit einer Vielzahl von historischen Stätten, zahlreichen Hügelorten mit weiß getünchten Häusern sowie kilometerlangen Küsten mit fantastischen Stränden. Neben der lebhaften Hauptstadt Bari, gilt die historische Küstenstadt Lecce aufgrund ihrer barocken Architektur als DAS „Florenz des Südens“ und ist allenfalls eine Reise wert. Besonders bekannt sind auch die einzigartige Architektur der Trulli in Alberobello und das malerische Polignano a Mare sowie das historische Matera. Auch die kulinarischen Genüsse kommen in dieser Region keinesfalls zu kurz, gilt doch die berühmte apulische Küche als wahre Gaumenfreude.

*London: Nicht mehr ganz so neu, aber umso interessanter! Die britische Metropole wird von Ryanair bereits seit Herbst ab dem Linz Airport angeboten und im nächsten Sommer ebenso 2x wöchentlich (Do, So) angeflogen. London ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, bietet sie doch eine beeindruckende Mischung aus Kultur, Shopping und Sightseeing. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten, wie der Buckingham Palace, der Tower of London und der Big Ben lassen so manches Herz höherschlagen. Aber auch die unzähligen Parks und Märkte in den verschiedenartigen Stadtteilen laden zum Verweilen und Staunen ein. Darüber hinaus hat England noch vieles mehr zu bieten. Sei es, die atemberaubende Südwestspitze Englands mit Land’s End und ihren dramatischen Klippen oder das berühmte Naturparadies Cornwall mit den vielen malerischen Küstenorten.

Altbewährte Klassiker im Charterflugplan

*Griechenland

Allem voran, warten neben den beliebten griechischen Urlaubsinseln Rhodos (2x wöchentlich Do, Sa) und Kos (So), der allseits bekannte Klassiker Kreta/Heraklion, mit insgesamt 3 wöchentlichen Abflügen (Mo, Mi, Sa) auf seine Gäste. Wie auch in den letzten beiden Jahren geht es im nächsten Sommer wieder mit Rhomberg Reisen direkt nach Kefalonia (Do). Nicht umsonst gilt die griechische Insel im Ionischen Meer als Geheimtipp, denn kaum eine davon ist so grün und vielseitig wie sie. Mit ihren traumhaften Stränden im Süden und ihrer bergigen Landschaft im Norden zählt die Insel zu den wahren Juwelen Griechenlands und erfreut sich größter Beliebtheit.

Das „wahre Griechenland“ erleben, kann man auch heuer wieder auf der griechischen Insel Skiathos. Springer Reisen, fliegt auch in der kommenden Sommersaison wieder wöchentlich (Fr) auf die grüne Insel in der Ägäis. Mehr als 60 feinsandige Strände mit glasklarem Wasser, kleine Ortschaften mit ursprünglichen Gässchen und sorgfältig ausgesuchte Hotels, machen den Besuch auf der Insel zu einem wahren Urlaubserlebnis. Nicht umsonst wurde Skiathos gemeinsam mit der Nachbarinsel Skopelos als Drehort für den Film „Mamma Mia“ auserwählt. Aber auch die einzigartigen Schwesterninseln Alonissos und die Halbinsel Pilion im östlichen Teil sind mit der Fähre nur einen Katzensprung von Skiathos entfernt.

Als zwei weitere Juwelen im Ionischen Meer gelten die griechische Insel Lefkas, welche durch ihre wunderschönen Strände und eindrucksvollen Küsten jedes Herz höherschlagen lässt. Ebenso das dazugehörige Festland Epirus, das für seine naturbelassenen Strände und zahlreichen historischen Bauwerke, wie die z. B. bekannten Meteora-Klöster und die berühmte einzigartige Vikos-Schlucht, bekannt ist. Beide Ziele sind im nächsten Sommer ab Linz (Sa) bequem über den Flughafen Preveza erreichbar, der Veranstalter ist Rhomberg Reisen.

*Kroatien

Abseits von Griechenland geht es im nächsten Sommer mit Gruber Reisen wieder auf die wunderschöne Insel Brac (Sa), welche unter anderem durch den einzigartigen Strand am Goldenen Horn bekannt ist.

*Spanien

Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Mallorca (2x pro Woche Mi, So) steht wieder hoch im Kurs.

*Türkei

Natürlich darf Antalya (4x wöchentlich Mo, Mi, Sa, So) mit seinen wunderschönen Sandstränden und den vielen Sportmöglichkeiten nicht fehlen.

*Ägypten

Wie bereits in der Wintersaison, wird das Tauch-Eldorado Hurghada (2x pro wöchentlich (Mo, Fr), bekannt für seine traumhaften Sandstrände und Korallenriffe, auch im nächsten Sommer angeboten. Das Urlaubsparadies lockt neben Tauchern auch viele Familien, welche die farbenprächtige Unterwasserwelt und die weitläufigen Hotelanlagen mit ihren All-Inclusive-Angeboten genießen.

*Italien

Sich auf den Spuren der alten Römer begeben und vom Flair und der guten Küche Italiens bezaubern lassen, kann man im Zuge der Sightseeing-Tour von Schöner Reisen mit Wiesinger von 01. – 04.05. nach Rom.

*Spanien

Wie wäre es mit viel Kultur, moderner Architektur und köstlichen Gaumenfreuden? Schöner Reisen mit Wiesinger startet zu Ostern (17.04. – 21.04.) nach Bilbao. Die eigentliche Hauptstadt des Baskenlandes, umgeben von grünen Bergen, bietet eine Menge zu sehen. Zählt Bilbao einerseits zu den modernsten und interessantesten Städten Spaniens, verfügt es im Gegensatz dazu, über eine sehenswerte historische Altstadt und einer wunderbaren Gastronomie. Zu den wahren Highlights zählt natürlich auch das berühmte Guggenheim-Museum mit seinen modernen und zeitgenössischen Kunstwerken. Aber auch das umliegende Baskenland - mit dem berühmten Rioja-Weinbaugebiet San Sebastian - lässt keine Wünsche offen und ist immer eine Reise wert.

(red / LNZ)