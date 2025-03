Charity-Shopping am Flughafen Hamburg: 17.657 Euro für Radio Hamburg Hörer helfen Kindern e.V.

Einkaufen und dabei etwas Gutes tun – das war die Idee hinter der Charity-Shopping-Aktion zur Weihnachtszeit am Hamburg Airport. Dank der großen Unterstützung der Passagiere und Besuchenden am Flughafen sind dabei insgesamt 17.657 Euro gesammelt worden. Die Spende, die von den ansässigen Airport-Shops finanziert wurde, kommt Kindern in Not zugute. Die Spendensumme wurde nun an Radio Hamburg Hörer helfen Kindern e.V. übergeben.

„Wir haben diese Spendenaktion zum ersten Mal organisiert – und sie war gleich ein voller Erfolg! Wir konnten eine beeindruckende Summe sammeln, die nun direkt Kindern in Not zugutekommt. Das Engagement unserer Kunden und Geschäftspartner zeigt, wie stark unsere Gemeinschaft am Flughafen ist. Mit dieser Aktion konnten wir nicht nur das Einkaufserlebnis am Airport bereichern, sondern auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, freut sich Annika Baumgarten, Marketingreferentin und Leiterin der Werbegemeinschaft am Hamburg Airport.

Eines der geförderten Projekte: Therapeutisches Reiten für Nikita

Ein besonderer Gast bei der Spendenübergabe am Hamburg Airport war der 6-jährige Nikita Muchin, der von seiner Mutter Marina begleitet wurde. Nikita, der aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt an einer Muskelsteife leidet und nur eingeschränkt sitzen und weder alleine stehen oder gehen kann, ist einer derjenigen, die durch die Spende unterstützt werden. Ihm kann ein therapeutisches Reiten finanziert werden, wodurch seine Muskulatur gestärkt und seine Körperwahrnehmung gefördert werden. Durch die gesammelte Spendensumme der Charity-Shopping-Aktion kann der Verein neben dem therapeutischen Reiten auch weitere wichtige Projekte in und um Hamburg ermöglichen.

Martina Müller, Vereinsgründerin und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Radio Hamburg Hörer helfen Kindern e.V. sagt: „Wir sind überwältigt von der unglaublichen Spendensumme von 17.657 Euro, die dank der großartigen Unterstützung der Shops am Hamburg Airport und seiner Besucherinnen und Besucher zusammengekommen ist. Diese Spende zeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können, wenn wir uns für eine gute Sache einsetzen. Im Namen von Radio Hamburg Hörer helfen Kindern e.V. möchte ich allen Beteiligten meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ihr Engagement schenkt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Hoffnung und Zuversicht für eine bessere Zukunft.“

(red / HAM)