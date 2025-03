Der Österreichische Journalisten Club als Plattform für Drohnenvideos

Die Anregung dazu kam beim 1. österreichischen Drohnentag des ÖJC am 6.3.2025 von Dokumentarfilmer und Regisseur Friedrich Moser („How to build a Truth Engine“). „Als Filmemacher brauchen wir immer wieder schöne sogenannte „Establishing Shots“, Flugaufnahmen von Städten, Sehenswürdigkeiten oder einfach Gegenden“, so Moser. „Dafür kann man nicht immer selbst anreisen und drehen, zumal oft das Wetter nicht passt oder die Genehmigungen nicht in der nötigen Zeit verfügbar sind.“

Genau hier tritt der ÖJC als Vermittler auf. ÖJC-Mitglieder bieten ihre professionellen Videos an, Filmemacher, TV-Produzenten, Kameraleute und Journalisten können diese kaufen. Drohnenkameraleute mit potenziellen Abnehmern vernetzen - und umgekehrt.

(red / ÖJC)