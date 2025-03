Ryanair und Flughafen Klagenfurt präsentieren Sommerflugplan 2025

Ryanair kündigte eine Flugplanerweiterung am Flughafen Klagenfurt für den Sommer 2025 an. Auf den drei Strecken nach Alicante, London und Palma de Mallorca werden 21.000 zusätzliche Sitzplätze - ein Wachstum um 25% - von/nach Klagenfurt bereitgestellt, womit eine Gesamtkapazität von rund 104.000 Passagieren gegeben ist.

Der Ryanair Sommerflugplan 2025 für den Flughafen Klagenfurt bietet:

3 Routen: Alicante, London, Palma de Mallorca

18 wöchentliche Flüge

Verkehrswachstum auf über 104.000 Passagiere pro Jahr

Der Flughafen Klagenfurt wird durch Austrian Airlines ganzjährig mit bis zu 13 wöchentlichen Direktflügen im Tagesrand an den Hub Wien angebunden. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind über 80 Ziele in ganz Europa und weltweit mit attraktiven Transferzeiten an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden. SkyAlps fliegt von Mai bis Oktober 2025 2 Mal wöchentlich direkt von Klagenfurt nach Hannover. Eurowings bietet ab Anfang Mai 2025 wieder 2 wöchentliche Flüge direkt von Klagenfurt nach Köln. Ryanair verbindet Klagenfurt ganzjährig mit 2 wöchentlichen Direktflügen mit London-Stansted und im Sommer (ab Ende März 2025) mehrmals wöchentlich mit Alicante und bis zu 5 Mal mit Palma de Mallorca. Mit Springer Reisen geht es im Sommer 2025 wieder direkt in das griechische Inselparadies Paros.

Übersicht der Flugverbindungen:

Destination Fluglinie/ Reiseveranstalter Frequenzen/Flugtage Wien Austrian Airlines 13x pro Woche London (Stansted) Ryanair 2x pro Woche, DO & SO, ganzjährig Hamburg Austrian Airlines 1x pro Woche, SA, Dezember-März Alicante Ryanair 2x pro Woche, FR & SO, April-Oktober Palma de Mallorca Ryanair Bis zu 5x pro Woche (MO, MI, DO, SA, SO) April-Oktober Köln Eurowings 2x pro Woche (MO, FR) ab Mai Hannover SkyAlps/UKS Touristik 2x pro Woche (MO, DO) ab Mai Paros Avanti Air/Springer Reisen 1x pro Woche (SA) ab Mai – Oktober

(red / KLU)