Sommerflugplan am Flughafen Zürich: Weitere Ziele in Europa und neue Verbindungen nach Nordamerika

Der Sommerflugplan 2025 bringt neue Angebote ab dem Flughafen Zürich. SWISS, Edelweiss und easyJet nehmen neue Destinationen in Europa auf und das Langstreckenangebot ab Zürich wird um zwei Ziele erweitert.

Insgesamt werden im Sommerflugplan 2025 ab Zürich 206 Destinationen von 63 Airlines angeflogen. Der neue Flugplan tritt mit der Zeitumstellung per 30. März 2025 in Kraft und ist bis zum 25. Oktober 2025 gültig.

Neue Verbindungen quer durch Europa

SWISS baut ihr Streckennetz in Europa aus und nimmt mehrere neue saisonale Verbindungen auf. Ab dem 17. April fliegt SWISS neu bis zu fünfmal wöchentlich von Zürich nach Dubrovnik. Von Ende Juni bis Ende August bedient sie zudem die Strecken nach Montpellier und Niš mit zwei wöchentlichen Verbindungen sowie Heringsdorf mit einer Verbindung pro Woche.

Auch Edelweiss erweitert ihr europäisches Streckennetz. Ab Mitte April fliegt die Airline zweimal wöchentlich in die georgische Hauptstadt Tiflis. Auf den Azoren ergänzt Edelweiss das Flugangebot: Neben bis zu drei wöchentlichen Flügen nach Ponta Delgada wird Terceira ab Ende Juni einmal wöchentlich angeflogen. Zwei weitere neue Ziele sind Zadar in Kroatien und Calvi auf der Insel Korsika.Weiter bietet Condor ab Ende März zwei tägliche Flüge zwischen Zürich und Frankfurt an.

Neue Direktflüge in die USA und Kanada

Edelweiss erweitert ihr Langstreckenangebot und nimmt zwei neue Destinationen in Nordamerika auf. Seattle und Halifax (Nova Scotia) werden zweimal wöchentlich angeflogen. Delta Air Lines nimmt ihre saisonale Verbindung zwischen Zürich und Atlanta bereits Mitte April auf und fliegt die Strecke ab Mitte Mai wieder täglich.

Zusätzliche Flüge zu beliebten Sommerzielen

EasyJet bietet im Sommerflugplan sechs neue Destinationen ab Zürich an: Ab Ende März fliegt easyJet nach Rom (zweimal täglich), Palma (täglich) und Malaga (bis zu viermal wöchentlich). Im April folgt Faro mit zwei wöchentlichen Flügen und ab Mai Edinburgh mit ebenfalls zwei wöchentlichen Verbindungen. Von Juni bis August wird zudem Olbia fünfmal pro Woche bedient. Die bereits im Winterflugplan geflogene Verbindung nach Manchester bleibt bestehen. Damit bietet easyJet insgesamt 14 Destinationen ab Zürich an.

Edelweiss ihrerseits fliegt neu zweimal täglich nach Sardinien mit Verbindungen nach Olbia und Cagliari. Zudem werden in Portugal Faro bis zu sechsmal und Madeira bis zu achtmal wöchentlich angeflogen. Kittilä in Finnland wird neu auch im Sommer bedient.

Mehr Flüge nach Abu Dhabi

Etihad Airways verdichtet ihr Angebot zwischen Zürich und Abu Dhabi schrittweise. Ab Juli wird die Verbindung zweimal täglich bedient und bietet Passagieren damit noch mehr Flexibilität für Reisen in die Golfregion und darüber hinaus.

Check-in 1 wieder vollständig geöffnet

Nach Abschluss der Bauarbeiten an den Gepäckbändern steht das Check-in 1 mit der Umstellung auf den Sommerflugplan wieder vollumfänglich zur Verfügung. Neben Business- und First-Class-Reisenden können nun auch Economy-Class-Gäste von SWISS und weiteren Airlines diesen Bereich wieder nutzen. Die aktuellen Check-in-Standorte der Airlines sind auf der Website des Flughafens Zürich abrufbar und werden auch vor Ort auf den Anzeigetafeln angezeigt.

(red / ZRH)