Coreondon: Jubiläums-Menüs und neue Strecken

Rabatt auf 20.000 Flugtickets und neue Jubiläums-Menüs an Bord

Corendon Airlines hat zum Jubiläum einige Überraschungen für ihre Passagiere parat: Für 20.000 Tickets auf ausgewählten Flügen noch bis zum 31. Juli 2025 gibt die Ferienfluggesellschaft gerade 20 Prozent Rabatt. Alle Details zur Aktion gibt es hier. Für 20 Euro können sich Passagiere zudem für ihren Flug einen genussvollen Jubiläums-Deal sichern. Die Auswahl besteht aus sieben verschiedenen Menüs, auch vegetarisch und vegan, mit Wein, Bier oder Soft-Drink sowie Kaffee oder Tee. Zusätzlich bietet Corendon mit dem Aktionscode CORENDON20 noch bis zum 8. Juni 20 Prozent Rabatt auf alle Buchungen in Corendon Hotels für das laufende Jahr (hotel.corendonairlines.com).

Sharm el Sheik (SSH) wird neue Destination im Winterflugplan

In der aktuellen Sommersaison offeriert Corendon Airlines ein starkes Flugangebot in die Türkei, nach Griechenland, Ägypten und auf die Kanaren. Allein ab Deutschland, Österreich und der Schweiz fliegt die Airline ab 26 Flughäfen zu diesen Sonnenzielen. Ab November 2025 nimmt Corendon Airlines eine neue Destination auf: Von Düsseldorf (DUS), Hannover (HAJ) und Nürnberg (NUE) geht es dann immer dienstags und freitags zum ägyptischen Ferienziel Sharm el Sheikh an der Südspitze der Sinai-Halbinsel. Neben der Türkei wird damit Ägypten die zweitwichtigste Destination im Streckennetz. Hurghada und Marsa Alam fliegt Corendon Airlines bereits seit mehreren Jahren erfolgreich an. Die Strecke Düsseldorf-Hurghada wird im Winter sogar täglich bedient.

(red / Corendon)