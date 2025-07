Verzögerte Gehaltsauszahlungen bei AAS - immer mehr Betroffene melden sich

Wie von Austrian Wings berichtet, mussten Mitarbeiter der AAS bereits im Vorjahr auf ihr Urlaubsgeld warten, weil es nicht pünktlich ausgezahlt wurde. Auch heuer meldeten sich Betroffene bei Austrian Wings und klagten über Verzögerungen. Eine Anfrage mit der Bitte um Stellungnahme ließ das Unternehmen zunächst unbeantwortet. Erst nach Erscheinen unseres Berichtes meldete sich die Pressestelle des AAS. Man erklärte, dass das Urlaubsgeld bereits ausgezahlt sei und wollte kein weiteres Statement abgeben.

In der Zwischenzeit hatten sich allerdings auch zahlreiche weitere AAS-Mitarbeiter bei Austrian Wings gemeldet und beklagt, dass es in der Vergangenheit wiederholt zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Sonderzahlungen und teilweise auch bei der Überweisung der regulären Gehälter gekommen sei.

Dem Vernehmen nach ist der Unmut in der Belegschaft der Österreich-Tochter der Airline Assistance Switzerland auf dem Flughafen Wien mittlerweile groß. Die Kritik geht dahin, dass zwar offensichtlich ausreichend Firmengeld vorhanden ist, um in Deutschland andere Firmen zu übernehmen, gleichzeitig die Mitarbeiter in Wien aber immer wieder auf das ihnen zustehende Geld warten müssen, so die Vorwürfe.

(red)